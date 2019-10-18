Вчені дійшли висновку, що частота вживання алкоголю має більше негативного впливу на серце, ніж кількість випитого за один раз.

Корейські вчені з’ясували, що часте вживання невеликих доз алкоголю має більше шансів призвести до аритмії, ніж великі дози спиртного, випиті за більший проміжок часу.

Протягом восьми років дослідники спостерігали за даними 9,7 млн осіб, в яких не було аритмії.

Потім вони підрахували середню кількість випитого алкоголю пацієнтами за один раз і за тиждень, а також частоту споживання спиртного.

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Найчастіше миготливу аритмію діагностували у тих, хто випивав щодня навіть невеликі дози. Менший показник вже у тих, хто вживав спиртне двічі на тиждень.

Зв’язку між споживанням алкоголю і проблемами з серцем взагалі не виявили у тих, хто пив лише на свята.

До слова, вчені з’ясували, що люди, в яких вдома живуть собаки, мають знижений ризик передчасної смерті.

Джерело: ESC