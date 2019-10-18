PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle

Вчені назвали небезпеку частого вживання алкоголю

Вчені дійшли висновку, що частота вживання алкоголю має більше негативного впливу на серце, ніж кількість випитого за один раз.

Вчені назвали небезпеку частого вживання алкоголю

Корейські вчені з’ясували, що часте вживання невеликих доз алкоголю має більше шансів призвести до аритмії, ніж великі дози спиртного, випиті за більший проміжок часу.

Протягом восьми років дослідники спостерігали за даними 9,7 млн осіб, в яких не було аритмії.

Потім вони підрахували середню кількість випитого алкоголю пацієнтами за один раз і за тиждень, а також частоту споживання спиртного.

Читайте: Знижує ризик смерті від інфаркту та інсульту – вчені розробили нову вакцину

Найчастіше миготливу аритмію діагностували у тих, хто випивав щодня навіть невеликі дози. Менший показник вже у тих, хто вживав спиртне двічі на тиждень.

Зв’язку між споживанням алкоголю і проблемами з серцем взагалі не виявили у тих, хто пив лише на свята.

До слова, вчені з’ясували, що люди, в яких вдома живуть собаки, мають знижений ризик передчасної смерті.

Джерело: ESC

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Вчений
Значна частина ліків від раку може бути безкорисною – дослідники
Інфаркт
Знижує ризик смерті від інфаркту та інсульту – вчені розробили нову вакцину
Як розпізнати рак молочної залози та хто в зоні ризику
Як розпізнати рак молочної залози та хто в зоні ризику
Люди, які ходять повільно, швидше старіють – вчені
Люди, які ходять повільно, швидше старіють – вчені
Що таке апатія: як визначити симптоми і почати лікування
Що таке апатія: як визначити симптоми і почати лікування
Депресія у середу: як впоратися з найскладнішим днем тижня
Депресія у середу: як впоратися з найскладнішим днем тижня
Вчений епідемія
Вчені назвали країни, в яких можна пережити глобальну епідемію
Криза середнього віку
Криза середнього віку у чоловіків: симптоми і як подолати
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка