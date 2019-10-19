Під час занять спортом на голодний шлунок організм краще реагує на інсулін.

Щоб знизити ризик розвитку діабету другого типу і серцево-судинних захворювань, краще займатися фізичними вправами до сніданку.

До такого висновку дійшли вчені з університетів Бата і Бірмінгема (Велика Британія), прослідкувавши за 30 чоловіками з ожирінням, які жили у різних режимах.

Серед піддослідних ті, хто займався спортом до прийняття їжі, спалювали вдвічі більше жиру, ніж ті, хто сідав за стіл перед тренуванням.

Як вважають вчені, підвищене спалювання жиру на голодний шлунок пов’язано з більш низьким рівнем інсуліну під час вправ.

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Як відзначають дослідники, за такого режиму організм краще реагує на інсулін, що знижує ризик розвитку діабету другого типу і хвороб серця.

До слова, Факти ICTV нагадують про причини виникнення діабету та профілактику хвороби.

Джерело: Університет Бата