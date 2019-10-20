Секс у публічних місцях – норма чи порок? Чи можна в Україні займатися сексом у громадських місцях і яке покарання за це передбачене, розкажуть Факти ICTV.

Мокрі долоні, безперервне серцебиття і брак повітря.

Переконана, багато хто з вас хоч раз мріяв зайнятися сексом у публічному місці. Мріяли, але боялися сказати про це вголос.

А раптом хтось не зрозуміє, засудить? Або ще гірше – застане на гарячому в найвідповідальніший момент.

Знаю, зважитися на подібну авантюру під силу не кожному. Скільки разів ваш партнер в останній момент включав задню?

Так ось, він боявся не дарма. І я дізналася, чому.

Чому люди зважуються на публічний секс?

Секс не терпить заборон і умовностей, тому кожним із нас рухають свої мотиви й цілі.

За словами психолога Романа Мельниченка, люди вирішують зайнятися сексом на вулиці з кількох причин.

Перш за все, на такий крок наважується молодь, коли “хочеться, але особливо немає де”.

До другої категорії можна сміливо віднести пари, які шукають якогось різноманіття, гостроти, родзинки.

– Лібідо сильно зростає при позитивному стресі, коли в організмі виділяється гормон дофамін. Це можуть бути ситуації, коли ви разом подорожуєте, катаєтеся на машині чи конях, гуляєте на якійсь вечірці або коли у вас просто новий партнер. Якщо цих позитивних емоцій немає, посилити лібідо можна шляхом новизни обстановки, – розповідає психолог.

У цьому випадку секс, в якому присутня думка про те, що нас хтось заскочить, може принести потужні еротичні почуття і переживання.

Але потрібно розуміти, що якщо для одного з партнерів публічний секс – це сильний стрес, то хорошим секс не буде.

Щоб отримати оргазм, у подібних ситуаціях потрібен певний настрій, частка розкутості та готовність йти на ризик.

Іноді бажання зайнятися сексом у громадському місці може бути проявом сексуальних відхилень (так званих перверсій).

Так буває, коли людина не може відчувати сексуальне збудження у нормальній обстановці та їй постійно потрібен ризик. У цих випадках важливо звертатися до психотерапевта.

– У цілому, якщо людина веде нормальне статеве життя та іноді шукає гострих відчуттів, то бажання зайнятися сексом на вулиці вважається допустимим, а в деяких випадках навіть корисним, – переконує Роман Мельниченко.

Де можна зайнятися сексом?

Варіантів для публічного сексу безліч. Тут нерозумно покладатися на чужі поради та переваги. Головне – прислухатися до себе та партнера, а також не боятися власних бажань.

Бажаєте відчути себе героями бразильського серіалу? Шукайте пригоди на пляжі!

Хочете злитися з природою – вперед у ліс або парк! Хочете злетіти від ласк партнера? Затягніть його на колесо огляду!

Зібралися купити нову білизну? Запросіть хлопця у примірювальну. Він повинен зацінити вибір на місці.

Крім того, серед популярних місць для любовних утіх – кінотеатр, літак, авто, ліфт, дах і навіть громадський туалет.

Добірку місць для екстремального сексу, а також головні його правила можна знайти на Фактах ICTV.

Чим небезпечне викриття?

Якщо бажання зайнятися сексом у публічному місці було обопільним, і партнерів заскочили на гарячому, зазвичай вони посміються, посоромляться, і на цьому все закінчиться.

– Звичайно, хтось цим людям позаздрить, а хтось засудить. Але в цілому жодних негативних наслідків для пари це не несе. Виняток – випадки, коли один із партнерів спочатку був проти сексу на вулиці. Тоді “викриття” тільки підтвердить його побоювання і може викликати скандал через те, що інший змусив його робити те, чого не хочеться, – пояснює психолог.

Якщо ваші заняття любов’ю отримають продовження десь у соцмережах, наслідки будуть неприємними. Тому про це треба думати наперед.

В епоху цифрових технологій напоротися на камеру можна там, де найменше цього очікуєш.

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Якщо ви публічна людина, подібні ситуації можуть зашкодити іміджу. Проте іноді вони навіть допомагають його покращити.

– Важливо, щоб у партнерів все було за взаємною згодою. Щоб зберігалися загальні правила безпеки та пристойності. Якщо це посилює довіру та лібідо, то іноді секс у публічних місцях навіть вітається, – зазначає Мельниченко.

Закон проти?

Про юридичний бік покарання за публічний секс розповів адвокат, партнер АО Лещенко, Дорошенко і партнери Костянтин Дорошенко.

– В Україні секс на вулиці та в публічних місцях є адміністративним правопорушенням, яке відноситься до порушення громадського порядку та суперечить суспільній моралі, – пояснює експерт.

Відповідальність за статевий акт у громадських місцях, на вулиці, в інших публічно доступних місцях, передбачена ст. 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення та кваліфікується як дрібне хуліганство.

У такому випадку партнерам може загрожувати покарання:

штраф від 3 до 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 грн до 119 грн);

громадські роботи на строк від 40 до 60 годин;

виправні роботи на строк від 1 до 2 місяців із відрахуванням 20% заробітку;

адміністративний арешт на строк до 15 діб.

Крім того, в судовій практиці є поодинокі випадки притягнення навіть до кримінальної відповідальності за статеві акти в громадських місцях, кваліфіковані як Хуліганство за ст. 296 Кримінального кодексу України.

У цьому випадку покарання передбачено не тільки як штраф (від 8,5 тис. грн до 17 тис. грн), але й у вигляді позбавлення волі.

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Марина Корзун