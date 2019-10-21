Які симптоми венеричних захворювань та до яких наслідків вони призводять – у матеріалі Фактів ICTV.

Екс-міністр охорони здоров’я України Уляна Супрун розповіла про найрозповсюдженіші венеричні захворювання, групи ризику та профілактичну діяльність.

– Сифіліс, вірусні гепатити, ВІЛ, герпес, гонорея та хламідіоз. Усе це — хвороби, які передаються статевим шляхом. І щодня ними інфікуються понад мільйон людей у світі – віком від 15 до 49 років. Про це йдеться в новому дослідженні ВООЗ, і його результати непокоять, – зазначила Супрун.

За її словами, ці хвороби можуть спричиняти серйозні та хронічні неврологічні та серцево-судинні захворювання, призводити до безпліддя або позаматкової вагітності. Вони також пов’язані з високим рівнем стигматизації та домашнього насильства.

– Вірус папіломи людини, який також передається статевим шляхом, може призводити до розвитку раку шийки матки, – додала Уляна Супрун.

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Аби убезпечити себе від венеричних захворювань, то варто займатися винятково захищеним сексом, а також проходити обстеження разом з партнером.

Венеричні захворювання можуть довгий час не мати симптомів, але при цьому людина може заражати своїх партнерів. Різні хвороби мають різний інкубаційний період, тож обстежуватися потрібно за графіком, який визначить лікар.

– Якщо ж ви маєте захищенні статеві контакти, можна проходити регулярні обстеження на ВІЛ, гепатити та сифіліс раз на рік. Так само з іншими ІПСШ – якщо ви не в групі ризику, перевіряйтеся раз на рік, – зазначила Супрун.

До групи ризику потрапляють люди, які практикують незахищений секс і не мають постійного партнера; чоловіки, які мають секс із чоловіками; а також жінки, які практикують комерційний секс.

– Водночас, якщо ви помічаєте будь-які незвичні симптоми – свербіж статевих органів, неприємний запах, виділення незвичного кольору та запаху, висипання абощо – якомога швидше зверніться до лікаря, – підсумувала Супрун.

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