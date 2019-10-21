27 жовтня Україна перейде на зимовий час. Як переведення годинників впливає на самопочуття – далі у матеріалі.
Перехід на зимовий час багатьох радує, оскільки з’являється можливість довше поспати. Але це має негативні наслідки. Серед них – втома, ослаблення імунітету і навіть осіння депресія. Але про це детальніше.
Втома
Хронобіолог Тіль Ренненберг з Мюнхена під час дослідження довів, що через переведення годинників у людини може виникати втома.
У першу чергу це відбивається на працездатності: організм просто не встигає перелаштуватися на зміну графіка свого життя.
Слабшає імунітет
Переведення годинників може негативно вплинути на роботу імунітету і, як результат, вилитися у застуду.
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Загострення хронічних захворювань
Людям, які страждають хронічними захворюваннями, слід очікувати загострення. Більш негативно переведення годинників впливає на тих, хто має серцево-судинні хвороби. У них може скакати тиск, прискорюватися серцебиття.
Депресія
Перехід на зимовий час може стати причиною осінньої депресії. Особливо важко її переносять люди похилого віку.
Підвищується адаптивність
Але серед наслідків виділяють і позитивні зміни. Переведення годинників тренує обмін речовин і таким чином дає організму можливість підлаштуватися під зміни тривалості дня.
Тимчасовий дискомфорт можна усунути, якщо лягати спати і вставати на годину або дві раніше.
Нагадаємо, що в останню неділю жовтня 2019 року, тобто вночі 27 числа, Україна перейде на зимовий час.