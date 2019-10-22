Відсутність сексу негативно впливає на жіноче здоров’я і красу. Факти ICTV дізналися про п’ять ознак, які вказують на брак інтиму.
На брак статевого життя може вказувати поганий сон, поява висипання та зморшок на обличчі.
Втома та безсоння
Це пов’язано з виробництвом гормону окситоцину, що допомагає мозку “відключитися” для повноцінного відпочинку.
Зморшки
Через тривалу відсутність інтиму підвищується ймовірність утворення зморшок, оскільки під час сексу виробляються колагенові молекули.
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Прищі
Поганий стан шкіри обличчя, а також висипання можуть служити ще однією ознакою того, що у жінки немає нормального статевого життя. Це відбувається через те, що імунна система працює гірше, а інфекціям і бактеріям простіше закріпитися на шкірі.
Часто хворіє
Секс значно підвищує кількість противірусних антитіл. Зазвичай вони зростають на 30%.
Зміна у поведінці
Жінка, в якої давно не було сексу, зривається на оточуючих. Це відбувається через відсутність ендорфінів – вона не відчуває себе щасливою і задоволеною.
Лікарі радять для уникнення цих проблем займатися сексом щонайменше два рази на тиждень.
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