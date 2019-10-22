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Як забруднення повітря впливає на організм і що з цим робити

Забруднення повітря шкідливими речовинами вкрай небезпечно впливає на наш організм. Що з цим робити та як уберегтися, читайте на сайті Факти ICTV.

Як забруднення повітря впливає на організм і що з цим робити

В мережі поширюється інформація про небезпечний рівень забруднення повітря шкідливими речовинами, особливу увагу приділяючи концентрації CO (монооксиду вуглецю або чадного газу).

Як відбувається забруднення повітря

Основний фактор рівня СО у повітрі — це викиди від автомобілів. Атмосферний вміст оксиду вуглецю в типових міських районах становить близько 10 проміле.

Якщо рух повітря в регіоні з високими викидами CO обмежений, газ може накопичуватися у повітрі біля землі. СО має типову тривалість життя в атмосфері Землі, що складає кілька місяців. Згодом газ реагує з киснем (O2), утворюючи вуглекислий газ (СО2).

Підвищений рівень оксиду вуглецю міцно зв’язується з гемоглобіном й утворює карбоксигемоглобін, і тим самим зменшує кількість кисню, що переноситься кров’ю.

Тому наші органи не отримують достатню кількість кисню. Для немовлят, вагітних жінок чи людей з хворобами дихальних шляхів це критично. Крім того, високий рівень СО може впливати на координацію та концентрацію уваги.

Крім автомобілів, висока концентрація оксиду вуглецю, ймовірно, утворилася через масове спалювання трави, листя, сміття, залишків із полів і горіння боліт (торф’яників).

Уляна Супрун зазначає, що проблема також полягає в тому, що в Україні організація та методологія моніторингу якості атмосферного повітря не відповідає стандартам ЄС.
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Що робити, аби зменшити забруднення повітря

  • Не паліть листя, стерню і сухостій.
  • Відмовтеся від автомобілів і користуйтеся громадським транспортом.
  • Купувати медичні маски не треба. Якщо хочете справді захиститися, то потрібен респіратор із фільтрами, і його треба регулярно міняти на новий.
  • Робіть вдома вологе прибирання.
  • Користуйтеся денними кремами із ретиноїдами і токоферолом.
  • Не грійтеся газом на кухні, і менше стійте біля плити, щоб уникнути чадного газу.
  • Припиніть курити сигарети.

В Україні та Європі ніде немає нормального рівня СО в повітрі. Він всюди завищений, особливо в містах.

Наразі ми можемо скоротити викиди СО тільки власними силами.

До слова, востаннє смог у Києві фіксували 31 липня 2018 року, коли в кількох районах було забруднення повітря азотом і формальдегідами.

Джерело: Уляна Супрун

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