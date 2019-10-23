Дифтерія – це інфекційне захворювання, яке протікає у вигляді гострого запалення верхніх дихальних шляхів, наприклад, глотки, носа, шкіри, очей і статевих органів.

Що таке дифтерія

Дифтерія — дуже небезпечне гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів.

Її збудником є дифтерійна паличка (коринебактерія). Вона передається повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту, якими користувався хворий.

Інкубаційний період захворювання – від 3 до 10 днів.

Найчастіше хвороба проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання. Це часто призводить до смерті.

Симптоми дифтерії:

біль у горлі;

висока температура;

наліт на мигдалинах сірого кольору;

осиплість голосу;

ускладнене дихання та ковтання;

набряк слизової оболонки носоглотки;

збільшення лімфатичних вузлів.

Лікування та профілактика дифтерії в Україні

Під час останньої епідемії дифтерії в Україні, в 90-х роках ХХ сторіччя, через низький рівень вакцинації захворіли близько 20 тис. людей, 696 із них померли.

Тому, аби захистити себе та близьких, перевірте наявність вакцинації у дітей та ревакцинації у себе, і в разі потреби якомога швидше зробіть щеплення.

В Україні щеплення від дифтерії мають отримувати діти та дорослі протягом усього життя кожні 10 років.

Дітям роблять комплексне щеплення АКДП у два, чотири та шість місяців.

Ревакцинація проводиться у 18 місяців, у шість років – вакциною АДП, у 16 років – АДП-М.

А далі необхідно вакцинуватися кожні 10 років.

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Якщо доросла людина не була раніше вакцинована або немає записів про щеплення, необхідна триразова вакцинація АДП-М.

Між першим та другим щепленнями інтервал має бути не менше 30 днів та шість місяців – між другим і третім.

Де зробити щеплення від дифтерії

Щеплення від дифтерії та правця роблять безоплатно і дітям, і дорослим.

Для цього необхідно просто звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

У МОЗ запевняють, що наразі усі області забезпечені якісною та безпечною вакциною – це понад 2 млн доз для профілактики дифтерії, кашлюку та правця.

Лише вакцинація рятує від дифтерії!

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