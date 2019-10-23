Спільний перегляд порнографічних фільмів із дівчиною дуже зближує і може внести різноманітність в інтимне життя. Але щоб така ініціатива не обернулася проти вас, слід пам’ятати кілька правил.

Підготовка. Йдеться не про вино, свічки та романтичну музику, а про гаджети. Для перегляду порно краще використовувати не телефон, а ноутбук. Прикро, якщо найцікавіший момент фільму перерве текстове повідомлення від друга.

Спочатку еротика. Згідно зі статистикою PornHub, дівчата не тільки люблять дивитися пікантні фільми, але і віддають перевагу різним жанрам. Не тисніть на свою дівчину, спочатку увімкніть якийсь сміливий еротичний фільм. Якщо дівчина не втекла, можна додавати обертів і переходити до наступного етапу.

Не будьте егоїстом. Спочатку уточніть, чи в настрої дівчина для перегляду подібних фільмів. Якщо так, запропонуйте їй самостійно обрати жанр, так ви зможете зрозуміти її вподобання. Яким би не був вибір дівчини, не критикуйте його і не кажіть, що подібні фільми дивилися ще у школі.

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Не поспішайте. Жінкам потрібно набагато більше часу, щоб збудитися від перегляду відео. Тому не поспішайте. Запитайте, яка частина ролика їй сподобалася, а яку краще прокрутити. У цей момент ви маєте чудову можливість розповісти один одному про таємні сексуальні фантазії та втілити їх у життя.

Зніміть рожеві окуляри. Ваша дівчина не актриса фільмів для дорослих, навряд чи їй вдасться повторити всі трюки. Не змушуйте її робити те, чого вона не хоче, і не сподівайтеся, що після перегляду порно вона зважиться на сміливі експерименти в ліжку. Дайте їй час визначитися зі своїми бажаннями, а потім дійте.

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Джерело: Maximonline