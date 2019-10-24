Учені радять не працювати більше 40 робочих годин на тиждень, щоб не спровокувати облисіння.

Різке випадіння волосся у чоловіків може спровокувати регулярний понаднормовий графік роботи.

До такого висновку дійшли учені з Південної Кореї, прослідкувавши за 13 тис. чоловіків у віці від 20 до 59 років.

Дослідження показало, що люди, які проводили на роботі більше 52 годин на тиждень – удвічі частіше мали проблеми з шевелюрою. Для того, щоб не спровокувати облисіння, чоловік має не перепрацьовувати більше 40 робочих годин на тиждень.

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Учені також звертали увагу на негативні звички та рівень доходу людей. Виявилося, що стрес від перепрацювання негативніше впливає на стан волосся, ніж ці фактори.

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Джерело: Ladbible