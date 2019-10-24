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Факти / Lifestyle / Здоров'я

Облисіння у чоловіків – названо несподівану причину

Учені радять не працювати більше 40 робочих годин на тиждень, щоб не спровокувати облисіння.

Облисіння у чоловіків – названо несподівану причину

Різке випадіння волосся у чоловіків може спровокувати регулярний понаднормовий графік роботи.

До такого висновку дійшли учені з Південної Кореї, прослідкувавши за 13 тис. чоловіків у віці від 20 до 59 років.

Дослідження показало, що люди, які проводили на роботі більше 52 годин на тиждень – удвічі частіше мали проблеми з шевелюрою. Для того, щоб не спровокувати облисіння, чоловік має не перепрацьовувати більше 40 робочих годин на тиждень.

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Учені також звертали увагу на негативні звички та рівень доходу людей. Виявилося, що стрес від перепрацювання негативніше впливає на стан волосся, ніж ці фактори.

До слова, Факти ICTV писали про 10 простих способів, як зняти стрес після робочого дня.

Джерело: Ladbible

Фото: Dreamstime

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