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Факти / Lifestyle

Повністю не розрізали – в Україні вперше провели операцію на серці новим методом

В Інституті серця вперше провели операцію зі вживлення механічного органу, під час якої грудну клітку не довелося розрізати повністю.

Операція

Вже шосту надскладну операцію зі вживлення механічного органа провели в Інституті серця.

Проте цього разу українські медики вперше використали методику, завдяки якій грудну клітку не довелося розрізати повністю.

Це дозволило залишити лише кілька шрамів на тілі 46-річного В’ячеслава. Розрізи зробили збоку грудної клітки та іще один над аортою.

Останніми тижнями чоловік буквально задихався, тому йому вирішили вживити механічне серце.

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– Це насос, який вживлюється в порожнину лівого шлуночка і апарат бере на себе функції серця. Основна функція серця – це насосна, перекачувати кров, – розповів представник компанії-виробника механічного серця Шант Григорян.

Зазначена операція дасть змогу пацієнту дочекатися донорського серця, адже в Україні дуже велика черга на пересадку цього органу.

До слова, вченим вперше в історії вдалося надрукувати робочі частини серця на 3D-принтері.

Джерело: Надзвичайні новини

Фото: Dreamstime

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