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Факти / Lifestyle

Волога погода загострює біль в суглобах – вчені

Люди з хронічними хворобами, такими як артрит, дійсно частіше відчувають погіршення самопочуття в дощову погоду.

боль в суставах

Команда вчених з університету Манчестера провела дослідження, які підтвердили, що люди з хронічними хворобами частіше відчувають погіршення самопочуття у дощову погоду.

У дослідженні брали участь 2 500 британців, які страждають на артрит, фіброміалгію, мігрень і невропатію.

Протягом п’ятнадцяти місяців вони записували симптоми учасників дослідження, а їх телефони запам’ятовували, якою була погода в цей день.

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У вологу вітряну погоду і під час зниження атмосферного тиску ймовірність виникнення болю збільшувалася на 20%. Холодні вологі дні також посилювали біль.

Вчені сподіваються, що результати дослідження стануть основою для подальшого аналізу причин цього явища.

Нагадаємо, дослідження американських вчених показали, що люди, які їдять рибу два рази на тиждень, менше страждають від болю в суглобах.

Джерело: ВВС Україна

Фото: Dreamstime

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