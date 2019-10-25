PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Що таке дифтерія і чому важлива вакцинація

Дифтерія – це інфекційне захворювання, яке протікає у вигляді гострого запалення верхніх дихальних шляхів, наприклад, глотки, носа, шкіри, очей і статевих органів.

Вакцина

Що таке дифтерія

Дифтерія — дуже небезпечне гостре інфекційне захворювання дихальних шляхів.

Її збудником є дифтерійна паличка (коринебактерія). Вона передається повітряно-крапельним шляхом або через предмети побуту, якими користувався хворий.

Інкубаційний період захворювання – від 3 до 10 днів.

Найчастіше хвороба проявляється у вигляді ангіни, коли у горлі утворюються плівки, що можуть ускладнювати дихання та ковтання. Це часто призводить до смерті.

симптомы дифтерии

Симптоми дифтерії:

  • біль у горлі;
  • висока температура;
  • наліт на мигдалинах сірого кольору;
  • осиплість голосу;
  • ускладнене дихання та ковтання;
  • набряк слизової оболонки носоглотки;
  • збільшення лімфатичних вузлів.

Лікування та профілактика дифтерії в Україні

Під час останньої епідемії дифтерії в Україні, в 90-х роках ХХ сторіччя, через низький рівень вакцинації захворіли близько 20 тис. людей, 696 із них померли.

Тому, аби захистити себе та близьких, перевірте наявність вакцинації у дітей та ревакцинації у себе, і в разі потреби якомога швидше зробіть щеплення.

В Україні щеплення від дифтерії мають отримувати діти та дорослі протягом усього життя кожні 10 років.

Дітям роблять комплексне щеплення АКДП у два, чотири та шість місяців.

Ревакцинація проводиться у 18 місяців, у шість років – вакциною АДП, у 16 років – АДП-М.

А далі необхідно вакцинуватися кожні 10 років.

Вакцинація від дифтерії

Фото: МОЗ

Читайте: Вакцинація від дифтерії дорослих: 10 відповідей Комаровського

Якщо доросла людина не була раніше вакцинована або немає записів про щеплення, необхідна триразова вакцинація АДП-М.

Між першим та другим щепленнями інтервал має бути не менше 30 днів та шість місяців – між другим і третім.

Де зробити щеплення від дифтерії

Щеплення від дифтерії та правця роблять безоплатно і дітям, і дорослим.

Для цього необхідно просто звернутися до свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра.

У МОЗ запевняють, що наразі усі області забезпечені якісною та безпечною вакциною –  це понад 2 млн доз для профілактики дифтерії, кашлюку та правця.

Лише вакцинація рятує від дифтерії!

Раніше Факти ICTV розповідали про правець, його види, симптоми та лікування.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

У Києві 9-річний хлопчик захворів на дифтерію
У Києві 9-річний хлопчик захворів на дифтерію
Бум вакцинації від дифтерії на Закарпатті: чи вистачить сироватки на всіх
Бум вакцинації від дифтерії на Закарпатті: чи вистачить сироватки на всіх
Вакцинація
Кількість хворих на дифтерію в Ужгороді зросла до 15 осіб
дифтерія
Спалах дифтерії на Закарпатті: область звернулася до МОЗ за допомогою
дифтерія
В Ужгороді на дифтерію захворіли 12 студентів
Вперше за 10 років: в Ужгороді виявили випадок захворювання на дифтерію
Вперше за 10 років: в Ужгороді виявили випадок захворювання на дифтерію
щеплення, дифтерія, вакцинація
Вакциновані 70% дітей! Як розпізнати дифтерію та чому важливо робити щеплення
У Хмельницькому жінка захворіла на дифтерію – лікувати нічим
У Хмельницькому жінка захворіла на дифтерію – лікувати нічим
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка