У школі Чернігова через спалах вірусного гепатиту на лікарняних ліжках опинилися 13 осіб.

Спалах вірусного гепатиту зафіксовано у загальноосвітній школі №7 міста Чернігова.

Захворіли 13 осіб, у п’ятьох дітей та у посудомойщиці виявили гепатит типу А.

У вісьмох учнів тип вірусу ще встановлюють, повідомила заступниця головного лікаря обласної дитячої лікарні Людмила Кривець. Усіх людей госпіталізовано до інфекційного відділення медичного закладу.

Держпродспоживслужба провела у школі санітарно-епідеміологічне обстеження.

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На лабораторне дослідження відібрані зразки їжі з їдальні та буфету навчального закладу, а також вода з водогону.

Як повідомлялося, у вересні в Одесі студентів госпіталізували з вірусним гепатитом А.

Джерело: UA: Чернігів