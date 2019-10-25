У школі Чернігова через спалах вірусного гепатиту на лікарняних ліжках опинилися 13 осіб.
Спалах вірусного гепатиту зафіксовано у загальноосвітній школі №7 міста Чернігова.
Захворіли 13 осіб, у п’ятьох дітей та у посудомойщиці виявили гепатит типу А.
У вісьмох учнів тип вірусу ще встановлюють, повідомила заступниця головного лікаря обласної дитячої лікарні Людмила Кривець. Усіх людей госпіталізовано до інфекційного відділення медичного закладу.
Держпродспоживслужба провела у школі санітарно-епідеміологічне обстеження.
Читайте: Гепатит А і кишкова паличка! Як кав’ярні можуть наражати вас на небезпеку
На лабораторне дослідження відібрані зразки їжі з їдальні та буфету навчального закладу, а також вода з водогону.
Як повідомлялося, у вересні в Одесі студентів госпіталізували з вірусним гепатитом А.
Джерело: UA: Чернігів