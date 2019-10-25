У Міністерстві охорони здоров’я розповіли про небезпеки, який несе в собі туман у Києві.
Туман у Києві не індикатор забруднення повітря. Три лабораторії – ГУ Київський міський лабораторний центр МОЗ України, ДУ Інститут громадського здоров’я НАМН України та Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського перевірили рівень забруднення повітря в столиці.
Фахівці не зафіксували збільшення концентрації забруднюючих речовин у повітрі.
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Однак у МОЗ уточнили, що осінні погодні умови можуть сприяти накопиченню забруднюючих речовин і негативно впливати на стан здоров’я населення.
Раніше Факти ICTV писали, як покращити ситуацію з забрудненим повітрям в Україні.
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