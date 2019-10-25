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Факти / Lifestyle

У Києві 9-річний хлопчик захворів на дифтерію

У Києві 9-річного школяра госпіталізували з діагнозом дифтерія. У дитини не було щеплення через відмову батьків.

У Києві 9-річний хлопчик захворів на дифтерію

У Києві зареєстрували випадок дифтерії у 9-річного хлопчика. Діагноз встановили 24 жовтня на підставі бактеріологічних даних.

– Дитина не щеплена від хвороби через відмову батьків. Наразі хвору дитину госпіталізовано. Для введення сироватки немає показів, – розповіли у Центрі громадського здоров’я України.

Хворий контактував із 45 людьми, з них 36 дітей, огляд яких запланований на 25 жовтня. За місцем проживання та навчання організовується дезінфекція.

Читайте: Що таке дифтерія і чому важлива вакцинація

У Центрі зазначили, що Україна забезпечена дозами вакцини від дифтерії в достатній кількості в усіх регіонах. Для дорослих передбачена ревакцинація кожні 10 років з 16-річного віку.

Вакцина – безкоштовна і для дітей, і для дорослих, а зробити щеплення можна у свого сімейного лікаря.

Нагадаємо, 23 жовтня в лікарні Ужгорода потрапили 12 осіб, в яких діагностували дифтерію. Таким чином кількість хворих зросла до 15.

Закарпатська область звернулася до МОЗу з проханням отримати сироватку для лікування дифтерії.

Фото: Dreamstime

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