МОЗ підвердило новий випадок поліомієліту в Україні. До цього хвороба востаннє фіксувалася у 2015 та 2017 роках.

В Україні зафіксували перший підтверджений випадок вакциноасоційованого паралітичного поліомієліту.

За повідомленням МОЗ, захворіла дворічна дитина з Волинської області, батьки якої умисно відмовились від щеплень, передбачених медичними стандартами.

– Останні випадки хвороби в Україні фіксувалися в 2015 та 2017 роках, – нагадали у відомстві.

Як уточнили в міністерстві, джерелом хвороби стає людина, яка хворіє або ж носій, який переносить вірус безсимптомно. Передається хвороба фекально-оральним (брудні руки, вода, заражена їжа, екскременти) та повітряно-крапельним шляхами.

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У більшості випадків хвороба спершу протікає непомітно, потім з’являються ознаки, які носять різний характер у залежності від форми вірусу. Інкубаційний період хвороби становить від 2 до 35 діб, частіше – 7-14 діб.

Усі види хвороби несуть суттєву загрозу для нещепленої людини та спричиняють незворотні процеси, які можуть призвести до смерті пацієнта.

Нагадаємо, у школі Чернігова через спалах вірусного гепатиту на лікарняних ліжках опинилися 13 осіб.