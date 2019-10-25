Через утворення білого смогу в українських містах в МОЗ склали перелік правил, які допоможуть убезпечити здоров’я.

В Україні у вересні та жовтні можна спостерігати білий смог, який складається з диму, туману та пилу, часто з їдким запахом.

Він утворюється через спалювання опалого листя, трави, пожежі на сміттєзвалищах, діяльність підприємств хімічної промисловості, вигорання великих площ торфовищ, газових викидів легкових автомобілів.

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Згідно з даними Гідрометцентру, забруднення за показниками чадного газу перебуває у межах норми.

– Проте в місцях максимального скупчення автомобілів може фіксуватися перевищення сірчистого ангідриду, формальдегіду, діоксиду, які шкідливі для здоров’я людини, – зазначили в МОЗ.

Як уникнути негативних наслідків для здоров’я:

Обмежити перебування на вулиці ранковий час. Вранці концентрація смогу у повітрі максимальна. Вразливим групам населення варто відмовитись від тривалих прогулянок. Утриматись від фізичного навантаження на вулиці. Щільно зачиняти вікна та двері. Увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря. Проводити вологе прибирання, використовувати зволожувачі повітря. Не курити та не вживати алкоголь. Збільшити споживання рідини до 2-3 л на день. Варто промивати ніс і горло, вживати кисломолочні продукти, підсолену й лужну воду. Обмежити використання автомобіля.

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