Через утворення білого смогу в українських містах в МОЗ склали перелік правил, які допоможуть убезпечити здоров’я.
В Україні у вересні та жовтні можна спостерігати білий смог, який складається з диму, туману та пилу, часто з їдким запахом.
Він утворюється через спалювання опалого листя, трави, пожежі на сміттєзвалищах, діяльність підприємств хімічної промисловості, вигорання великих площ торфовищ, газових викидів легкових автомобілів.
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Згідно з даними Гідрометцентру, забруднення за показниками чадного газу перебуває у межах норми.
– Проте в місцях максимального скупчення автомобілів може фіксуватися перевищення сірчистого ангідриду, формальдегіду, діоксиду, які шкідливі для здоров’я людини, – зазначили в МОЗ.
Як уникнути негативних наслідків для здоров’я:
- Обмежити перебування на вулиці ранковий час. Вранці концентрація смогу у повітрі максимальна.
- Вразливим групам населення варто відмовитись від тривалих прогулянок.
- Утриматись від фізичного навантаження на вулиці.
- Щільно зачиняти вікна та двері.
- Увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.
- Проводити вологе прибирання, використовувати зволожувачі повітря.
- Не курити та не вживати алкоголь.
- Збільшити споживання рідини до 2-3 л на день.
- Варто промивати ніс і горло, вживати кисломолочні продукти, підсолену й лужну воду.
- Обмежити використання автомобіля.
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