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Факти / Lifestyle

Як захиститись від смогу – топ-10 порад від МОЗ

Через утворення білого смогу в українських містах в МОЗ склали перелік правил, які допоможуть убезпечити здоров’я.

Як захиститись від смогу – топ-10 порад від МОЗ

В Україні у вересні та жовтні можна спостерігати білий смог, який складається з диму, туману та пилу, часто з їдким запахом.

Він утворюється через спалювання опалого листя, трави, пожежі на сміттєзвалищах, діяльність підприємств хімічної промисловості, вигорання великих площ торфовищ, газових викидів легкових автомобілів.

Читайте: Смог, туман чи дим? Що відбулось зі станом повітря у Києві та інших містах України

Згідно з даними Гідрометцентру, забруднення за показниками чадного газу перебуває у межах норми.

– Проте в місцях максимального скупчення автомобілів може фіксуватися перевищення сірчистого ангідриду, формальдегіду, діоксиду, які шкідливі для здоров’я людини, – зазначили в МОЗ.

Як уникнути негативних наслідків для здоров’я:

  1. Обмежити перебування на вулиці ранковий час. Вранці концентрація смогу у повітрі максимальна.
  2. Вразливим групам населення варто відмовитись від тривалих прогулянок.
  3. Утриматись від фізичного навантаження на вулиці.
  4. Щільно зачиняти вікна та двері.
  5. Увімкнути системи кондиціонування та очищення повітря.
  6. Проводити вологе прибирання, використовувати зволожувачі повітря.
  7. Не курити та не вживати алкоголь.
  8. Збільшити споживання рідини до 2-3 л на день.
  9. Варто промивати ніс і горло, вживати кисломолочні продукти, підсолену й лужну воду.
  10. Обмежити використання автомобіля.

Раніше Факти ICTV писали, як покращити ситуацію з забрудненим повітрям в Україні.

Джерело: МОЗ

Фото: Dreamstime

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