Лікарі запевняють, що до і після переведення годинників не можна вживати алкоголь, ковбасу, а також смажені страви. Більше про заборони на цей час читайте в матеріалі Фактів ICTV.
О 4 годині ранку 27 жовтня Україна перейшла на зимовий час. Годинники перевели на годину назад.
Щоб прискорити адаптацію до нових біоритмам, варто два тижні контролювати свій раціон.
Що ж можна робити до і після переведення часу:
- Лікарі рекомендують виключити алкоголь. Етанол негативно впливає на центральну нервову систему, порушуючи, зокрема, сон. У результаті мозок не розслабляється, вранці долає втому, а адаптаційні процеси ускладнюються.
- Не можна їсти копчену ковбасу і бекон. При новому режимі харчування вашому організму буде складніше перетравлювати їжу. Тому перекус копченостями ускладнить його роботу і може привести до діареї і метеоризму.
- Не вживайте смажені страви. Картопля-фрі, крильця в клярі, стейки містять канцероген – окислений жир, і для шлунково-кишкового тракту таке навантаження може стати також непосильним.
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Як підготувати організм до переведення часу
- Приймайте вранці контрастний душ.
- Щодня вживайте 200 мл йогурту або кефіру, оскільки кисломолочні продукти допоможуть травленню, підтримають баланс корисної мікрофлори.
- Перед сном робіть гімнастику.
До слова, раніше Факти ICTV писали, як переведення годинників впливає на здоров’я.