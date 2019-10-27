Лікарі запевняють, що до і після переведення годинників не можна вживати алкоголь, ковбасу, а також смажені страви. Більше про заборони на цей час читайте в матеріалі Фактів ICTV.

О 4 годині ранку 27 жовтня Україна перейшла на зимовий час. Годинники перевели на годину назад.

Щоб прискорити адаптацію до нових біоритмам, варто два тижні контролювати свій раціон.

Що ж можна робити до і після переведення часу:

Лікарі рекомендують виключити алкоголь. Етанол негативно впливає на центральну нервову систему, порушуючи, зокрема, сон. У результаті мозок не розслабляється, вранці долає втому, а адаптаційні процеси ускладнюються.

Не можна їсти копчену ковбасу і бекон. При новому режимі харчування вашому організму буде складніше перетравлювати їжу. Тому перекус копченостями ускладнить його роботу і може привести до діареї і метеоризму.

Не вживайте смажені страви. Картопля-фрі, крильця в клярі, стейки містять канцероген – окислений жир, і для шлунково-кишкового тракту таке навантаження може стати також непосильним.

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Як підготувати організм до переведення часу

Приймайте вранці контрастний душ.

Щодня вживайте 200 мл йогурту або кефіру, оскільки кисломолочні продукти допоможуть травленню, підтримають баланс корисної мікрофлори.

Перед сном робіть гімнастику.

До слова, раніше Факти ICTV писали, як переведення годинників впливає на здоров’я.