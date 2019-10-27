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Факти / Lifestyle

Як переведення годинників на зимовий час впливає на здоров’я

27 жовтня Україна перейшла на зимовий час. Як переведення годинників впливає на самопочуття – далі у матеріалі.

Як переведення годинників на зимовий час впливає на здоров’я

Перехід на зимовий час багатьох радує, оскільки з’являється можливість довше поспати. Але це має негативні наслідки. Серед них – втома, ослаблення імунітету і навіть осіння депресія. Але про це детальніше.

Втома

Хронобіолог Тіль Ренненберг з Мюнхена під час дослідження довів, що через переведення годинників у людини може виникати втома.

У першу чергу це відбивається на працездатності: організм просто не встигає перелаштуватися на зміну графіка свого життя.

Слабшає імунітет

Переведення годинників може негативно вплинути на роботу імунітету і, як результат, вилитися у застуду.

Читайте: Перехід на зимовий час 2019: список країн, що переводять годинники

Загострення хронічних захворювань

Людям, які страждають хронічними захворюваннями, слід очікувати загострення. Більш негативно переведення годинників впливає на тих, хто має серцево-судинні хвороби. У них може скакати тиск, прискорюватися серцебиття.

Депресія

Перехід на зимовий час може стати причиною осінньої депресії. Особливо важко її переносять люди похилого віку.

Підвищується адаптивність

Але серед наслідків виділяють і позитивні зміни. Переведення годинників тренує обмін речовин і таким чином дає організму можливість підлаштуватися під зміни тривалості дня.

Тимчасовий дискомфорт можна усунути, якщо лягати спати і вставати на годину або дві раніше.

До слова, раніше Факти ICTV писали точний київський час.

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