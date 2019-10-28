Гепатит – це запалення печінки, викликане, в основному, вірусною інфекцією. Існує п’ять основних вірусів гепатиту.

Всесвітній день боротьби з гепатитом в Україні відзначають 28 липня.

Його запровадили у 2008 році, аби підвищити обізнаність населення про симптоми, методи діагностики, профілактики та лікування гепатитів, а також пов’язаних із ними захворювань.

Що таке гепатит?

Гепатит – загальна назва гострих і хронічних інфекційних запальних захворювань печінки.

Віруси гепатиту є одними з основних факторів ризику для здоров’я людства.

Щорічно різні штами вірусу гепатиту вбивають понад 1,3 млн людей. Ця статистика перевищує показники за кількістю ВІЛ-інфікованих або хворих на рак, проте рівень обізнаності людей про гепатит вкрай низький. Причиною смертоності від гепатиту вчені називають не саму хворобу, а пов’язані з нею цироз і рак печінки, а також інші ускладнення.

Захворювання на гепатит може бути зумовлене різними факторами, що пошкоджують печінку. Саме тому існує кілька різновидів захворювання.

Статистика захворювання

Щороку в Україні реєструють 11-14 тис. нових випадків вірусних гепатитів.

Зокрема, за оцінками експертів, вірусним гепатитом С на сьогодні інфіковані понад 2 млн людей, гепатитом В – понад 600 тис.

Водночас зі 100 хворих на вірусний гепатит С про свій діагноз знає лише п’ятеро, а зі 100 інфікованих на гепатит В – тільки троє.

Який буває гепатит: симптоми та лікування

Гепатит А

“Хвороба Боткіна”, або жовтяниця – гостра інфекційна хвороба з ураженням печінки, яка потрапляє в організм людини через їжу чи воду, забруднену інфікованими випорожненнями.

Підчепити гепатит А можна через немиті руки, погано оброблену їжу, спільний посуд та інше.

Інкубаційний період може тривати 2 тижні й більше. Найчастіше він становить 28 днів. Максимальний термін – 50 днів.

Симптоми: гарячка, слабкість, зниження апетиту, жовтяниця, блювота, біль у животі, гостра печінкова недостатність.

Лікування. Особливого лікування не існує. Хворим рекомендується режим спокою і вживання ліків від нудоти або діареї, якщо в цьому є потреба.

До речі, перехворівши один раз на гепатит А, людина набуває імунітет проти інфекції на все життя.

Гепатит B

Інфекційне захворювання, викликане вірусом гепатиту B, що приводить до запалення печінки.

Заразитися можна через поранення, укуси комах і тварин, слину або сечу інфікованої людини, контакт із зараженою кров’ю або пошкодженою шкірою та слизовими оболонками, незахищений статевий контакт або уколи.

Інкубаційний період становить у середньому 75 днів, але може варіюватися від 30 до 180 днів.

Симптоми: головний біль, порушення сну, запори, нудота та блювота, загальна слабкість, свербіж і пігментація шкіри (рідко), жовтяниця, біль у суглобах, тупий біль у районі печінки, зниження апетиту, відраза до їжі, підвищення температури тіла (при важкому перебігу хвороби ).

Лікування. Зазвичай гепатит B не потребує лікування, тому що більшість дорослих можуть позбутися інфекції спонтанно.

Раннє антивірусне лікування може знадобитися у менш ніж 1% пацієнтів, які мають імунну недостатність.

Лікування хронічної інфекції може бути необхідним, щоб зменшити ризик цирозу та раку печінки. Таке лікування триває від 6 місяців до року.

Гепатит C

Інфекційне захворювання, яке викликає вірус гепатиту C і вражає печінку, а також інші внутрішні органи та тканини (зокрема, кістковий мозок, щитовидну залозу та ін).

Інфекційний гепатит можна підчепити через орально-фекальний шлях або парентерально, або ж отримати вірус як ускладнення інфекційного чи бактеріального захворювання.

Токсичний гепатит виникає як ускладнення при отруєннях хімічними речовинами, лікарськими препаратами та алкоголем.

Інкубаційний період гепатиту С коливається у межах 14-180 днів.

Симптоми: болі в суглобах, жовтяниця, біль у правому підребер’ї, різке схуднення, відсутність апетиту, нудота, запори чи проноси, загальна слабкість і сильна стомлюваність, асцит (збільшення в об’ємі живота), свербіж і поява на шкірі судинних зірочок.

Гостра форма гепатиту С часто на перших стадіях свого розвитку проявляється всіма ознаками грипу чи іншої респіраторної інфекції.

Лікування. При лікуванні гепатиту С обов’язковою умовою є зміна способу життя і режиму харчування. Варто відмовитися від шкідливих звичок – куріння і надмірного вживання алкоголю.

Принцип дієти полягає у нормалізації функцій печінки, поліпшенні жовчовиділення і забезпеченні захисту шлунку та кишечнику від будь-яких пошкоджень.

Лікування гепатиту С варто почати зі звернення до лікаря та обстеження. Оцінка стану печінки допоможе встановити тип і фазу перебігу інфекції.

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Гепатит D

Відомий як дельта-гепатит. Виникає при інфікуванні людини вірусом HDV.

Вірус характеризується гострим, всепоглинаючим ураженням печінки та важко піддається лікуванню. Чимало фахівців класифікують його як найнебезпечніший гепатит.

Вірус HDV не має власної оболонки та не може розвиватися в організмі людини самостійно. Заразитися дельта-гепатитом можуть тільки люди, хворі на гепатит В.

Інкубаційний період для суперінфекції становить від 3 до 7 тижнів.

Симптоми гострої форми: болі у правому підребер’ї, лихоманка, потемніння кольору сечі, нудота й блювота, носові кровотечі, асцит.

При хронічній формі захворювання симптоми можуть бути відсутніми або не проявлятися тривалий час.

Лікування гострого гепатиту D проводиться у стаціонарі. Воно вимагає комплексного підходу та залежить від стадії і тяжкості хвороби.

Застосовуються ті ж препарати, що й при гепатиті В. Гострий гепатит D може завершуватися як одужанням, так і переходом у хронічну форму.

Гепатит Е

Вірусне ураження печінки, що відбувається фекально-оральним шляхом. Як і хвороба Боткіна, передається переважно із забрудненою водою та продуктами харчування. Також заразитися можна через кров.

Головна різниця між гепатитом Е та іншими типами захворювання полягає у тому, що цей вірус вражає не тільки печінку, але й нирки.

Інкубаційний період становить 10-60 днів, частіше – 30-40 днів.

Симптоми: невеликий жар у початковій стадії, зменшення апетиту (анорексія), нудота і блювота, болі в області живота, свербіж (без поразок шкіри), шкірні висипання або біль у суглобах; жовтяниця, чорна сеча та блідий стілець; злегка збільшена м’яка печінка.

Лікування. Зазвичай інфекція самовиліковується і проходить за 2-6 тижнів. Госпіталізація потрібна тільки для людей зі швидкоплинним гепатитом і симптоматичних вагітних жінок.

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