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В Індії через невідому хворобу померли шестеро дітей, ще семеро в лікарні

В одному з індійських сіл шестеро дітей померли через невідому хворобу.

В Індії через невідому хворобу померли шестеро дітей, ще семеро в лікарні

У селі Таманпаллі на сході Індії в штаті Одіші шість дітей у віці від півроку до чотирьох років померли, ще сім госпіталізовано за останні два тижні через невідоме захворювання.

У госпіталізованих висока температура, кашель, нудота і блювота.

Читайте: В Індії через весільне селфі загинули чотири людини

Місцевим медикам не вдалося поставити діагноз, тому зразки крові хворих відправлені до столиці штату місто Бхубанесвар на дослідження.

Раніше Факти ICTV писали, що в індійському штаті Уттар-Прадеш чоловік помер, намагаючись з’їсти 50 варених яєць.

Джерело: NDTV

Фото: Dreamstime

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