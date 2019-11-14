14 листопада відзначають Всесвітній день боротьби з діабетом, який покликаний нагадати про те, що поширеність захворювання зростає.

У цей день Факти ICTV вирішили нагадати, наскільки складне життя діабетиків, а також про причини виникнення хвороби та її профілактику.

Що таке діабет

Діабет – це захворювання, яке розвивається внаслідок нестачі або відсутності вироблення гормону інсуліну, який сприяє виведенню з організму цукру (глюкози).

Ранні стадії діабету достатньо важко розпізнати через те, що вони не завжди мають виражені симптоми. Через це лікарі називають його одним з найпідступніших захворювань.

Причини виникнення

Причиною можуть стати інфекційні захворювання (краснуха, герпес тощо) вплив токсинів (пестициди, лікарські засоби).

Також одним з основних факторів є генетична схильність (у людей, чиї найближчі родичі мають такий діагноз, ризик захворіти збільшується від двох до шести разів).

Причиною може також стати:

вік понад 40 років;

зловживання алкоголем;

надання переваги висококалорійній вуглеводній і жирній їжі;

гормональні зміни на тлі надниркової недостатності;

прийом деяких лікарських препаратів (глюкокортикоїди, цитостатики, діуретики);

стан постійного стресу.

Як розпізнати

Як мінімум 25% людей, які страждають на діабет, не знають про своє захворювання. Щоб своєчасно почати лікування і не запустити хворобу, потрібно знати симптоми недуги.

І перш за все ознаки відрізняються від видів діабету – першої і другої його стадії.

Симптоми цукрового діабету 1 типу

Діабет 1-го типу розвивається стрімко і має яскраво виражені прояви.

Основні симптоми:

підвищений апетит;

втрата ваги;

постійна втома;

сонливість;

спрага;

рясне сечовипускання.

Другий тип цукрового діабету – найпоширеніший, проте найскладніший у розпізнаванні.

Хвороба протікає повільно, а її симптоми виражені слабо.

Для діабету другого типу властиві:

сухість у роті і спрага;

зниження ваги;

дратівливість;

відчуття поколювання у пальцях,

оніміння кінцівок;

нудота;

суха шкіра;

тривале загоєння ран і саден;

підвищений тиск.

Аби вчасно розпізнати хворобу, потрібно раз на рік робити аналіз крові на вміст цукру. Нормальний показник – 5,5 ммоль/л.

Як живуть діабетики?

Життя людей, які хворіють на діабет, не можна назвати комфортним. Їм часто доводиться знижувати рівень цукру за допомогою препаратів, робити уколи інсуліну, а також дотримуватися дієти.

Пацієнтам потрібно часто вимірювати рівень глюкози в крові для того, щоб підвищити ефективність контролю хвороби.

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Крім того, діабетикам доводиться відмовитися від багатьох ласощів – цукерок, меду, а також продуктів, що містять глюкозу і фруктозу. Не варто також вживати картоплю, свинину, рис і сухофрукти.

Також хворим на діабет доводиться оновлювати свій раціон такими продуктами харчування як нежирна риба, куряче м’ясо, чорний хліб, яйця і крупи. Вони обов’язкові до вживання діабетиками.

Як не захворіти

Перше, на що варто звернути увагу – це харчування. Варто обмежити себе від вживання вуглеводів і калорійної їжі.

Обмеження вуглеводів необхідно для того, щоб не навантажувати підшлункову залозу, обмеження калорій – щоб не товстіти.

При цьому ви повинні харчуватися різноманітно, дотримуватися режиму харчування (5-6 разів на день), не переїдати, правильно готувати (більше відвареної їжі і страв, приготованих в духовці або на пару).

Також не варто зловживати алкоголем.

Згідно з дослідженням, опублікованим в журналі Diabetes Care, ризик цього захворювання зростає при споживанні великих доз алкоголю, особливо у молодих жінок.

Киньте палити! Куріння сприяє розвитку діабету, а також ускладненню хвороби.

Для профілактики варто також вести активний спосіб життя і виконувати посильні фізичні навантаження: мінімум 30 хвилин на день.

Слідкуйте за артеріальним тиском. Відомо, що підвищений тиск може стати поштовхом до порушення вуглеводного обміну.

До слова, вчені дійшли висновку, що фізичними вправами до сніданку знижують ризик розвитку діабету.