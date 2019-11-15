Вчені пов’язали ризик розвитку раку мозку з вихлопними газами автомобілів.

Вчені вперше пов’язали ризик розвитку раку мозку з забрудненням повітря ультрадисперсними частками (УДЧ). Основним джерелом такого забруднення є вихлопні гази автомобілів – в особливості ті, що працюють на дизельному паливі.

Канадські медики за результатами дослідження дійшли висновку, що є звязок між розвитком раку мозку та забрудненням повітря ультрадисперсними частками (УДЧ).

Довідка. УДЧ – це тверді частинки розміром менше 100 нанометрів, металеві або такі, що містять вуглець. Саме через свій надзвичайно малий розмір вони не просто легко вдихаються, але і скупчуються в легенях, звідки можуть бути захоплені кров’ю і потрапити в будь-які інші органи.

Вчені дослідили 1,9 млн жителів двох найбільших мегаполісів Торонто і Монреаля. За 15 років (1991-2016 роки) рак мозку був діагностований у 1400 пацієнтів. Дослідивши рівень забруднення повітря у різних районах, автори дослідження порівняли їх з частотою виникнення злоякісних пухлин у місцевих жителів. Враховувалася концентрація не лише УДЧ, але і більш великих частинок (розміром до 2,5 мкм), а також діоксиду азоту (NO2).

Читайте: Рак молочної залози: симптоми

Саме останні два елементи вважаються найбільш небезпечними для здоров’я, однак їхній вміст у повітрі ніяк не пов’язаним з ризиком розвитку злоякісної пухлини в мозку. А ось по мірі збільшення концентрації УДЧ росли і показники захворюваності.

Жителі районів із середнім рівнем забруднення (50 тис. частинок/см3) хворіли на рак мозку у 1,5 рази частіше, ніж ті, що жили в більш чистих від вихлопних газів кварталах (15 тис./см3). У мешканців найбільш забруднених районів (97 тис./см3) захворювання діагностували майже в 2,3 рази частіше.

Проте це перше дослідження такого роду, тож підтвердити причинно-наслідковий зв’язок можна буде лише за підсумками аналогічних результатів схожих робіт.

Нагадаємо, що американські вчені знайшли спосіб зупинити розповсюдження онкологічних захворювань.