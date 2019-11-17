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Факти / Lifestyle

МОЗ хоче розробити новий закон про психічне здоров’я

Міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька повідомила, що в Україні планують розробити новий закон про психічне здоров’я.

МОЗ хоче розробити новий закон про психічне здоров’я

За її словами, він повинен буде повністю зламати успадковану радянську організаційну структуру, стратегії та практики системи охорони психічного здоров’я.

Одними із пріоритетів наразі є підвищення рівня обізнаності щодо психічного здоров’я у суспільстві, розробка та впровадження програм подолання стереотипів.

Читайте: Як поліпшити психічне здоров’я – відповідь Супрун

Також у МОЗ планують активно залучати осіб з психічними та інтелектуальними порушеннями та їх родини до діалогу у побудові нової системи.

Раніше Факти ICTV писали про те, як лайки в Instagram впливають на психічне здоров’я.

Джерело: Zoryana Skaletska

Фото: Zoryana Skaletska

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