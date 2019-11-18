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Факти / Lifestyle

Чому з віком збільшується живіт – вчені

Вчені визначили причину появи жиру на животі.

Чому з віком збільшується живіт – вчені

Професор Єльської школи медицини Виша Діп Діксіт разом з колегами з США і Німеччини з’ясував, що причиною появи жиру в області живота у віці є імунні В-клітини у черевному жирі. Вони починають неконтрольовано розростатися з віком.

У молодості ці клітини активуються і збільшуються під час потрапляння інфекції в організм, а коли вона зникає, – вони повертаються до нормального розміру.

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Через порушення обміну речовин з віком ці клітини не повертаються до нормального розміру.

Дослідники протестують препарати, що активують “зламані” імунні В-клітини. Це може послужити початком для створення ліків від цукрового діабету другого типу.

До речі, раніше вчені назвали продукт, який допоможе подолати ожиріння.

Джерело: Cell Metabolism

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