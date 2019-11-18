В одній зі шкіл Одеської області група учнів захворіла вірусом Коксакі. Школярів відправили на карантин.

В Одеській області у загальноосвітній школі №63 через зараження великої групи дітей вірусом Коксакі, учнів відправили на карантин.

Таку заяву оприлюднив керівник департаменту освіти і науки Одеської міськради. Він закликав батьків та родичів школярів не відправляти на уроки своїх дітей у разі підвищення температури, недомагання, блювоти чи діареї та виявлення висипів одночасно на слизовій рота, долонях і ступнях.

– Зараження вірусом Коксакі має ознаки звичайного ГРВІ з однією кардинальною відмінністю – висипами на долонях дітей. Причому хвороба відноситься до категорії дуже заразних: якщо захворює одна дитина, то зазвичай швидко занедужують всі, з ким вона контактувала, – повідомив Буйневич.

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Керівникам закладів рекомендується посилити контроль за станом вихованців. Якщо 30% школярів або вихованців дитсадка захворіє, закривати клас чи групу на карантин.

Нагадаємо, що Факти ICTV писали, як діє вірус Коксакі і чи можна вберегти себе.