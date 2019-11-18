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Від депресії врятують 35 хвилин спорту на день – вчені

Будь-які фізичні вправи по 35 хвилин на день знижують ризик виникнення депресії, стверджують американські вчені.

Від депресії врятують 35 хвилин спорту на день – вчені

Дослідники з Массачусетської лікарні загального профілю у Бостоні за два роки проаналізували медичні картки 8 тис. пацієнтів Partners Biobank.

Вони дійшли висновку, що заняття спортом протягом 35 хвилин щодня на 17% знижували ймовірність виникнення депресії навіть у людей з генетичною схильністю до психічних захворювань.

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Вчені також зауважують, що на психічне здоров’я позитивно впливає будь-яка фізична активність, головне, щоб вона була регулярною.

До речі, на думку вчених, відмова від жирної і солодкої їжі також знижує симптоми депресії.

Джерело: Medical News Today

Фото: Pixabay

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