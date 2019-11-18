Що таке вірус Коксакі, чим його лікувати і як ним не заразитися – розбиралися Факти ICTV.

18 листопада 2019 року одній зі шкіл Одеської області група учнів захворіла вірусом Коксакі. Школярів відправили на карантин.

А ще влітку 2017 року у турецькій Анталії молода сім’я з України заразилася вірусом Коксакі. І виходить, що про вірус, який нещодавно мало хто знав, тепер говорять по всій країні.

Що це таке

Вірус Коксакі – це група з 30 активних ентеровірусів, які розмножуються в шлунково-кишковому тракті дитини.

Відомо, що вперше захворювання було діагностовано в маленькому містечку США Коксакі, і через високий рівень заразності швидко облетіло всю земну кулю.

Крім цього, захворювання ще називають сидром “рука-нога-рот”. Найчастіше ця патологія зустрічається у дітей до 5 років, і вкрай рідко у дорослих. Після перенесення захворювання, викликаного вірусом Коксакі, у людини утворюється стійкий імунітет до інфекції і повторне зараження виключено.

Велика група даних вірусних частинок розділяється на два класи: А-тип і В-тип, які містять у собі до 20 вірусів кожна. Різниця полягає в тому, які ускладнення з’являються після перенесення інфекцій, ініційованих одним з двох типів вірусу Коксакі.

Після А-типу може розвинутися менінгіт і захворювання горла.

В-тип більш небезпечний і загрожує серйозними змінами в головному мозку (психічні і дегенеративні розлади), серцевої і скелетних м’язах.

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Симптоми

Поява маленьких хворобливих бульбашок і виразок (до 2 мм в діаметрі) на слизовій оболонці рота, в більшій мірі на внутрішній поверхні щік. Також можливо захворювання горла з появою пухирців на мигдалинах.

Формування невеликих везикул (бульбашки з рідиною) на долонях, підошовних поверхнях стоп, між пальцями. Такі елементи висипу нагадують вітрянку. Потім вони в невеликій кількості можуть з’являтися на шкірі рук (передпліччя) і сідниць.

Сверблячка на шкірі при інфекції вірусом Коксакі відсутня.

Температура зберігається кілька днів, потім нормалізується (за умови класичного перебігу інфекції).

Диспепсичний синдром – розвиток проносу, блювоти. Пронос може бути до 5-10 разів на день, стул при цьому рідкий, водянистий без патологічних домішок (кров, слиз або гній).

Як лікувати

Вакцини від вірусу Коксакі ще не винайшли. Лікування вірусу проходить в основному симптоматичне і підтримувальне.

Ніяких конкретних препаратів і засобів в аптеці проти Коксакі годі й шукати, але якщо діагностувати проблему комплексно, можна з легкістю підібрати низку ефективних лікарських препаратів.

Перш за все, не варто забувати про правила особистої гігієни, щоб звести до мінімуму шанси поширення інфекції.

При зневодненні слід випивати норму води, яку потребує організм людини. У цьому випадку більше чи менше норми може тільки нашкодити.

У разі наявності ранок у роті і якщо є хвороба горла, лікування включає використання місцевих антисептиків (льодяники від болю в горлі, полоскання розчином фурациліну).

Висип на шкірі обробляється фукорцином або розчином зеленки для профілактики приєднання бактеріальної інфекції.

Протизапальні засоби для зниження болю у м’язах, головного болю і температури – для дітей оптимальними препаратами є Ібупрофен і дитячий парацетамол у вікових дозуваннях. Разову дозу можна давати не частіше 3-4 разів на добу після їжі.

Рясне пиття і розчини для оральної регідратації застосовуються в разі вираженої діареї і блювоти (Регідрон).

Противірусні засоби використовуються тільки при тяжкому перебігу інфекції (Аміксин).

Помітне поліпшення стану зазвичай настає вже через 2-3 дні, у разі погіршення стану, появи ознак менінгіту (ригідність потиличних м’язів), необхідно негайно звернутися до лікаря.

Як не захворіти

Для того, щоб уберегти себе і свою сім’ю від вірусу Коксакі, потрібно дотримуватися особистої гігієни, часто мити руки, використовувати антибактеріальні спреї.

Крім цього, важливо тримати дім у чистоті, постійно протирати пил і провітрювати кімнати, щоб була циркуляція свіжого повітря.

Намагайтеся багато не перебувати з людних місцях, зміцнюйте свій імунітет вітамінами, а тіло фізичними вправами.