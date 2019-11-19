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Факти / Lifestyle

Львівські лікарі сформують стать дитині-гермафродиту

Хірурги-урологи зі Львова сформують стать однорічній дитині-гермафродиту.

Львівські лікарі сформують стать дитині-гермафродиту

Операційна бригада хірургів-урологів Львівської обласної дитячої лікарні Охмадит прооперує дитя, яке з’явилося на світ і з чоловічими, і з жіночими статевими залозами.

– Ні батьки, ні лікарі, до яких вони зверталися, не знали, хто у них росте: хлопчик чи дівчинка. Адже зовнішні геніталії мали ознаки двостатевості: і хлопчика, і дівчинки. Ми побачили, що у дитини є матка, справа маткова труба веде до яєчника, а зліва незрозуміла залоза. Її частинку ми скерували на дослідження у три різні лабораторії, і отримали результат – це яєчко. Отже, дитина – істинний гермафродит, вона має і жіночі, і чоловічі статеві залози, – розповів дитячий уролог Андрій Поцюрком.

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Спеціалісти встановили, що у дитини краще розвинені жіночі статеві органи.

Цікаво, що і батьки сприймали дитину, як дівчинку, і навіть обрали для неї жіноче ім’я.

Під час операції лапароскопічно видалять яєчко і зроблять пластику зовнішніх статевих органів.

Раніше Факти ICTV писали, що у Австралії 23-річна модель Ерін Ленгмейд народила дитину у ванні, однак вона не знала про свою вагітність.

Джерело: Zaxid.net

Фото: Dreamstime

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