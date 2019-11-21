На Рівненщині 12 школярів госпіталізували через отруєння цукерками виробництва Китайської народної республіки.

У Рівненській області 12 школярів були госпіталізовані до Здолбунівської центральної районної лікарні із симптомами гострого отруєння невідомою речовиною.

– Учениця 5 класу пригостила всіх своїх однокласників цукерками з приводу святкування свого дня народження. Солодощі під назвою Чорні цукерки Баби Яги – жувальні цукерки зі смаками винограду, апельсину, яблука, полуниці, огірка, лимона та перцю чилі, які були виготовлені у КНР, – розповіли у Держпродспоживслужбі.

Госпіталізовані зазначили, що вживали саме цукерки із перцем чилі. Через 30-45 хвилин у дітей з’явилися симптоми отруєння.

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Усі цукерки спеціалістами управління вилучені. Проводяться лабораторні дослідження. Яким чином потрапили вони в регіон –невідомо.

У поліції розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 325 КК України.

Раніше Факти ICTV писали, що у Маріуполі отруїлись 16 студентів, всі госпіталізовані з діагнозом – гострий гастроентерит.