У Ковелі Волинської області було успішно проведено першу трансплантацію нирки.

У Ковелі 34-річна пацієнтка отримала нирку у ході трансплатації. Це перший випадок пересадки органа від живого донара у районній лікарні.

У жінки була хронічна хвороба нирок V ступеня. Вона 6 років отримувала сеанси гемодіалізу та три роки перебувала в черзі на трансплантацію нирки у Запоріжжі. Донором став її чоловік, який віддав свою нирку задля порятунку дружини.

До операції подружжя готували шість місяців. Зараз вони почувають себе добре та вже будують плани на майбутнє.

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– Створення широких можливостей для трансплантації в Україні – один із пріоритетів міністерства на найближчий період. Сподіваємося, що найближчим часом вся країна дізнається про нові успіхи наших медиків у сфері трансплантації, – йдеться у повідомленні МОЗ.

Ковельське міське територіальне медичне об’єднання отримало ліцензію для здійснення трансплантації органів 19 вересня. До сьогодні в Україні було лише п’ять центрів трансплантації, в яких у 2018 та 2019 роках було проведено лише невелику кількість трансплантацій нирок при потребі близько 3 тис. подібних операцій на рік.

Нагадаємо, що раніше ми писали, чи запрацює система трансплантації в Україні з 2020 року.