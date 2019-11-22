Останнім часом у деяких штатах США спостерігаються спроби ввести заборону на ароматизовані електронні сигарети.

Массачусетс і кілька міст у Каліфорнії зробили кроки, щоб взагалі заборонити електронні сигарети. Але подібні заборони є найгіршим варіантом – пише New York Times.

– Заборони не гарантують, що підлітки не отримають електронні сигарети. До того ж заборони будуть стимулювати людей, які вже використовують електронні сигарети (а це 11 млн курців у США), вибирати між традиційними сигаретами (які залишаються широко доступними, хоча вони більш небезпечні, ніж електронні) і товарами для вейпінгу чорного ринку – прогнозують в New York Times.

Оскільки саме товари для вейпінгу, придбані на чорному ринку, є основними підозрюваними у нещодавніх спалахах травм легенів у вейперів в деяких регіонах США, заборони на легальні електронні сигарети швидше посилять кризу, а не послаблять її.

На думку газети, стратегічно кращий, хоча і більш складний варіант – створення системи громадської охорони здоров’я, яка буде досить сильною, щоб в довгостроковій перспективі боротися з курінням. Адже знизити рівень куріння звичайних сигарет допомогли не заборони на сигарети, а підвищення обізнаності суспільства щодо ризиків куріння.

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Газета пропонує не забороняти електронні сигарети, а вдосконалити законодавчий контроль над ними. Зокрема, нещодавно ухвалений Конгресом законопроект вводить обов’язкову верифікацію віку для будь-яких покупок електронних сигарет через інтернет.

New York Times радить наслідувати досвід Великої Британії. Там вдалося зробити електронні сигарети доступними саме для дорослих, які не змогли кинути палити звичайні сигарети. Водночас у країні не виникло проблеми вейпінг-залежності серед молоді.

Експерти пов’язують ці успіхи з системою регулювання електронних сигарет в Британії. Там пакування та реклама суворо регулюються – заборонені яскраві, барвисті етикетки або рекламні кампанії, орієнтовані на підлітків. Вміст нікотину обмежений законами.

У США, де немає таких обмежень, електронні сигарети часто містять вдвічі більше нікотину, ніж у Британії.

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Також газета пропонує інвестувати в охорону здоров’я і в наукові дослідження щодо боротьби з нікотиновою залежністю. За даними газети, система агентств, які регулюють і контролюють питання тютюнопаління, настільки застаріла, що досі використовує в своїй роботі факс-апарати і компакт-диски.

Не випадково Конгрес нещодавно виділив $100 млн на модернізацію згаданих агентств.

Як пише New York Times, ми досі знаємо далеко не все про електронні сигарети – наскільки безпечно їхнє довгострокове використання, наскільки серйозні ризики для тих, хто використовує стандартні й електронні сигарети? Щоб відповісти на ці запитання, потрібні серйозні наукові дослідження.

А тому наразі в світі все більшої популярності набуває такий підхід до проблеми: якщо не куриш – не починай, якщо палиш – кидай, якщо не можеш кинути – переходь на менш шкідливі альтернативи.

До речі, раніше ми писали про найефективніші способи кинути палити.