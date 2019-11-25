Світ продовжує стежити за новиною про вейперів у США, які потрапили до лікарень із захворюваннями легень.

Видання The Wall Street Journal опублікувало статтю, в якій міститься відповідь на запитання Що ж було причиною розвитку цих проблем?

Спалахи захворювань були зафіксовані у всіх 50 штатах. При цьому 87% постраждалих використовували рідини для вейпа, що містять тетрагідроканнабінол (ТГК) – основну діючу речовину марихуани. Водночас медичне вживання марихуани дозволено у 33 штатах, у 11 з них – вживання у рекреаційних цілях.

Аналогічний висновок описаний в статті CNN. У ній йдеться про те, що 80% хворих – віком до 35 років – купували неофіційні рідини для пристроїв. Такі картриджі вони використовували мінімум три місяці перед тим, як у них з’явилися симптоми хвороби легенів.

Обґрунтовану науково відповідь на початку листопада надав Центр контролю та запобігання захворюванням (США). У заяві йдеться про прорив у дослідженні цієї проблеми. Як виявилося, вітамін Е ацетат – один з найнебезпечніших елементів, що додаються до деяких рідин з ТГК.

Це маслянистий хімікат, що є синтетичною формою вітаміну Е. Його безпечно використовувати у харчових добавках та кремах для шкіри, але не вдихати.

Ацетат вітаміну Е використовується в США нелегальними виробниками рідин з ТГК задля здешевлення виготовлення продукту. Липка та подібна до меду речовина згущується й може залишатися у легенях, заважаючи їм функціонувати.

За результатами досліджень проб, взятих у 29 пацієнтів у 10 штатах, ця хімічна речовина була виявлена ​​у всіх зразках. А інші потенційні токсини – рослинні та мінеральні масла– виявлені не були.

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Попри прорив у дослідженнях, кількість постраждалих у США продовжує зростати. Тому держава почала боротьбу з продуктами для вейпінгу. Адміністрація президента почала розробку плану з впровадження заборони на продаж рідин.

Це викликало хвилю обурення серед деяких експертів у галузі суспільної охорони здоров’я та курців, які намагаються відмовитися від звички за допомогою електронних систем. На їхню думку, такі дії можуть спровокувати процвітання чорного ринку.

Вони також вважають нелогічним прирівнювання вейпів до звичайних сигарет, оскільки доведено, що ці продукти містять на 90-95% менше шкідливих речовин.

– Абсолютно божевільно залишати ментолові сигарети на ринку і забирати ментолові або м’ятні електронні сигарети. Це не має жодного сенсу для охорони громадського здоров’я, якщо ви прагнете врятувати життя, – стверджує експерт з контролю над тютюном та професор New York University’s College of Global Public Health Дейв Абрамс.

Варто відзначити, що загострення захворювань під час використання електронних систем не отримало такого поширення за межами США. У Великій Британії електронні сигарети на державному рівні використовуються як альтернативний продукт для відмови від куріння.

Принцип, чому такі пристрої допомагають багатьом кинути палити, криється у природі залежності. Звикання відбувається через нікотин, але шкоди організму завдають продукти горіння тютюну – 7 тис. шкідливих речовин, канцерогени та смоли.

Електронні системи, що унеможливлюють утворення диму, дозволяють зберегти ритуал споживання та дозу нікотину, що надходить у кров, знижуючи при цьому шкоду для здоров’я.

І хоча дослідження електронних сигарет все ще тривають та назвати їх повністю безпечними не можна, щорічно тільки у Великій Британії 20 тис. осіб відмовляються від куріння за допомогою таких продуктів.

– Якщо ви не курите – не використовуйте вейпи. Але якщо ви курите, то немає такої ситуації, коли було б краще продовжувати курити, ніж повністю перейти на вейпінг, – вважає директор Public Health England, професор Джон Ньютон.

Результати Великої Британії пояснюються грамотним регулюванням та контролем за розповсюдженням альтернативних продуктів. Директива ЄС щодо використання тютюнових продуктів 2016 року накладає обмеження на виробництво, маркування і рекламу цієї категорії.

Доступ до них забезпечений через канали інформації, призначені переважно для повнолітніх споживачів. Контролюється також і вміст нікотину в електронних сигаретах – не більше 20 мг/мл. У США деякі продукти містять до 59 мг/мл.

Експерти сходяться на думці, що використовуватися повинні тільки ті рідини, що регулюються державою. Але й на особистому рівні можна дотримуватися декількох важливих рекомендацій.

Не купуйте рідини “з рук”, уточнюйте наявність масла TГК і додавання ацетату вітаміну Е, самостійно не модифікуйте рідину за допомогою ТГК препаратів. У разі виникнення симптомів (кашель, задишка, біль у грудях) варто звернутися до фахівця.

Нагадаємо, що найбільш ефективним способом уникнути ризиків є відмова від куріння. Але якщо ви не можете кинути, варто розглянути використання альтернативних продуктів, які зменшують шкоду для організму та допомагають поступово відмовитись від звички.

До речі, раніше ми писали про найефективніші способи кинути палити.