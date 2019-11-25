У дитини виступив гній, сверблять і почервоніли очі? Ймовірно, в неї кон’юнктивіт. Це поширене захворювання серед дітей, яке вражає навіть новонароджених. Якщо його не лікувати, хвороба може вражати глибші шари очей.

Читайте в матеріалі Фактів ICTV про симптоми, способи лікування і профілактики кон’юнктивіту у дитини.