Кон’юнктивіт небезпечний?
Кон’юнктивіт не є небезпечним для дитини і навколишніх , якщо йдеться про алергічні види.
А ось інфекційні (бактеріальні, вірусні, грибкові) вимагають тривалішого лікування (близько двох тижнів) і можуть заразити навколишніх.
Чому виникає кон’юнктивіт?
Одна з основних причин – брудні руки, через які в очі потрапляють патогенні мікроорганізми, що провокують запалення. Також бактерії і віруси можуть залишитися після застуди або ГРВІ. Новонароджені інфікуються під час пологів.
Алергічний кон’юнктивіт можуть спровокувати шерсть, пилок, пил та інші алергени.
Кон’юнктивіт у дитини: які симптоми?
У різних типів кон’юнктивіту збігаються симптоми:
– почервоніння і запалення повік;
– рясна сльозотеча;
– погіршення самопочуття: висока температура, нежить, закладений ніс, сонливість, підвищена стомлюваність;
– ріжучий біль від світла.
Для вірусного кон’юнктивіту характерні виділення жовтого кольору, а ось для алергічного – свербіж і роздратування. У випадку з алергією патологія проявляється відразу на двох очах.
УВАГА: зверніться до офтальмолога за найменших підозр. Багато захворювань очей мають схожі симптоми, і діагностувати їх може тільки професіонал.
Кон’юнктивіт у дитини: чим лікувати?
Бажано почати з промивання очей аптечними препаратами зі знезаражувальними властивостями, борною кислотою або слабким розчином марганцівки.
Настій також можна приготувати самостійно, маючи під рукою висушені трави. В крайньому випадку можна використовувати заварку чорного і зеленого чаю.
Що стосується медикаментозного лікування, то його повинен призначити офтальмолог. Для лікування кон’юнктивіту, викликаного вірусами, застосовуються препарати, які знищують мікроорганізми. Алергічний кон’юнктивіт усувається засобами від конкретного алергену.
Якщо призначили краплі, а дитина заплющує очі?
Закапайте краплі у внутрішній куточок – ліки потраплять в потрібне місце, щойно дитина відкриє очі. В крайньому випадку попросіть призначити вам мазь. Її можна наносити на край повік.
Як запобігти захворюванню?
Важливо дотримуватися заходів профілактики до та після того, як дитина захворіла, щоб уникнути ускладнень:
– привчіть малечу мити руки;
– дитина не повинна ділити з кимось очні краплі, рушник, наволочки;
– батьки також повинні дотримуватися норм гігієни;
– прати заражені речі потрібно окремо і в гарячій воді;
– вагітним варто лікуватися, щоб не заразити новонародженого;
– за алергічного кон’юнктивіту – закрийте вікна та частіше робіть вологе прибирання.