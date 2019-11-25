Прагнення китаянки зробити свою шкіру більш світлою призвело до того, що вона зламала 10 ребер через сильний кашель.

20-річна мешканка Китаю звернулася до лікарні зі скаргами на напади кашлю вночі. Спочатку лікарі поставили їй діагноз астма.

Однак через кілька днів кашель посилився і дівчина знову звернулася до лікарні, але вже зі скаргами на сильний біль у грудях.

Лікарі призначили рентген, який показав, що через кашель пацієнтка зламала 10 ребер.

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Пізніше з’ясувалося, що дівчина намагалася зробити свою шкіру більш світлою і для цього рік наносила крем від засмаги там намагалася не виходити на вулицю.

Її дії призвели до браку вітаміну D, кальцію і фосфору в крові, через що щільність кісток стала критично низькою.

До слова, у Рівненській області 12 школярів потрапили до лікарні з симптомами отруєння після вживання китайських цукерок.