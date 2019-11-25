У дітей дуже слабкий захисний бар’єр шкіри, тому шкірні захворювання для них не рідкість. За статистикою, 90% дітей, які відвідують дитячі садки, хворіють тим чи іншим видом лишаю. Переважно його діагностують у дітей до 14 років.

Лишай у запущеній формі, залежно від виду, небезпечний ранками, нагноєннями, випадінням волосся, ураженням нервової системи. Факти ICTV розібралися, як лікувати лишай, які у нього симптоми і що робити, щоб уберегти від нього дитину.