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Факти / Lifestyle / Здоров'я
Лишай у дитини: що робити

У дітей дуже слабкий захисний бар’єр шкіри, тому шкірні захворювання для них не рідкість. За статистикою, 90% дітей, які відвідують дитячі садки, хворіють тим чи іншим видом лишаю. Переважно його діагностують у дітей до 14 років.

Лишай у запущеній формі, залежно від виду, небезпечний ранками, нагноєннями, випадінням волосся, ураженням нервової системи. Факти ICTV розібралися, як лікувати лишай, які у нього симптоми і що робити, щоб уберегти від нього дитину.

Як виглядає лишай у дитини?

Якщо на шкірі з’явилася рожева пляма з чіткими краями, яка лущиться – це лишай. На початковій стадії вона рідко свербить, але її складно не помітити. Хоч лишай і не завдає дискомфорту, батькам потрібно негайно вжити заходів щодо його усунення. В іншому разі грибок буде швидко поширюватися.

Як передається?

Лишай передається контактно-побутовим шляхом, тому лікарі завжди рекомендують карантин.

Ця хвороба може передаватися так:

  • через іграшки і канцелярію;
  • під час використання рушників або постільної білизни, якими користувалася інфікована людина;
  • під час контакту з поручнями, лавками в парку або стільцями в громадському місці, якщо до цього ними користувалися хворі;
  • після обіймів з інфікованою людиною.

Лишай у дитини: які симптоми?

Перші симптоми проявляються через кілька годин/днів після зараження:

  • на ранніх етапах – плями блідо-рожевого кольору;
  • плями збільшуються в розмірах і зливаються в одне ціле;
  • шкіра лущиться і з’являється свербіж;
  • може піднятися температура тіла і збільшитися лімфовузли.

Чим лікувати лишай у дитини в домашніх умовах?

Ця хвороба має високу здатність заражати навколишніх, тому щоб вона не набула хронічної форми, варто негайно звернутися до педіатра або дерматолога. Лікар визначить природу плями і призначить лікування.

Якщо підтвердиться, що це дерматит, дитині не можна буде відвідувати дитсадок чи школу. Також необхідно продезінфікувати одяг, постільну білизну і рушник, які контактували з зараженим місцем. Достатньо прання і прасування.

Якщо поки немає можливості звернутися до лікаря, ми підготували поради, чим лікувати лишай у дитини в домашніх умовах:

  • обробіть плями протигрибковими засобами;
  • використовуйте для лікування стригучого лишаю засоби на основі йоду, сірки і дьогтю;
  • підстрижіть волосся, якщо лишай виявлений на голові.

Які існують способи профілактики?

Щоб захистити дитину, потрібно дотримуватися таких правил:

  • Приділяйте увагу здоров’ю домашніх вихованців і стежте за тваринами, з якими дитина грається на вулиці.
  • Привчайте дитину мити руки після прогулянки.
  • Звертайте увагу на всі зміни на шкірі. Проконсультуйтеся з дерматологом щодо будь-яких підозрілих висипань.
  • Зміцнюйте імунітет.
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