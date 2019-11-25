Як виглядає лишай у дитини?
Якщо на шкірі з’явилася рожева пляма з чіткими краями, яка лущиться – це лишай. На початковій стадії вона рідко свербить, але її складно не помітити. Хоч лишай і не завдає дискомфорту, батькам потрібно негайно вжити заходів щодо його усунення. В іншому разі грибок буде швидко поширюватися.
Як передається?
Лишай передається контактно-побутовим шляхом, тому лікарі завжди рекомендують карантин.
Ця хвороба може передаватися так:
- через іграшки і канцелярію;
- під час використання рушників або постільної білизни, якими користувалася інфікована людина;
- під час контакту з поручнями, лавками в парку або стільцями в громадському місці, якщо до цього ними користувалися хворі;
- після обіймів з інфікованою людиною.
Лишай у дитини: які симптоми?
Перші симптоми проявляються через кілька годин/днів після зараження:
- на ранніх етапах – плями блідо-рожевого кольору;
- плями збільшуються в розмірах і зливаються в одне ціле;
- шкіра лущиться і з’являється свербіж;
- може піднятися температура тіла і збільшитися лімфовузли.
Чим лікувати лишай у дитини в домашніх умовах?
Ця хвороба має високу здатність заражати навколишніх, тому щоб вона не набула хронічної форми, варто негайно звернутися до педіатра або дерматолога. Лікар визначить природу плями і призначить лікування.
Якщо підтвердиться, що це дерматит, дитині не можна буде відвідувати дитсадок чи школу. Також необхідно продезінфікувати одяг, постільну білизну і рушник, які контактували з зараженим місцем. Достатньо прання і прасування.
Якщо поки немає можливості звернутися до лікаря, ми підготували поради, чим лікувати лишай у дитини в домашніх умовах:
- обробіть плями протигрибковими засобами;
- використовуйте для лікування стригучого лишаю засоби на основі йоду, сірки і дьогтю;
- підстрижіть волосся, якщо лишай виявлений на голові.
Які існують способи профілактики?
Щоб захистити дитину, потрібно дотримуватися таких правил:
- Приділяйте увагу здоров’ю домашніх вихованців і стежте за тваринами, з якими дитина грається на вулиці.
- Привчайте дитину мити руки після прогулянки.
- Звертайте увагу на всі зміни на шкірі. Проконсультуйтеся з дерматологом щодо будь-яких підозрілих висипань.
- Зміцнюйте імунітет.