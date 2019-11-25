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Факти / Lifestyle
Як лікувати нежить у дитини: все, що потрібно знати батькам

Нешкідливий на початку нежить або риніт може перейти в гайморит, фронтит та інші важкі запальні захворювання. Складність ще й у тому, що нежить у дитини не можна лікувати так, як у дорослих, і не завжди він виникає через віруси та інфекції.

Читайте в матеріалі Фактів ICTV про те, як лікувати нежить у дитини, і все про особливості цього захворювання у дітей.

 

Що таке нежить?

Це запалення слизової оболонки носа, яке не є самостійним захворюванням, а симптомом різних запальних процесів.

Важливо зрозуміти: слиз в носі є завжди. Він разом з волосинками перешкоджає проникненню мікробів та алергенів в порожнину носа. Слизу стає більше, коли мікробам все-таки вдається проникнути всередину. Також відбувається набряк слизової оболонки, через що з’являється закладеність носа.

Чому виникає нежить?

У більшості випадків причина нежитю – інфекція, яка проявляється на тлі риніту, грипу, ГРВІ. Спровокувати ці захворювання можуть переохолодження і слабкий імунітет.

Серед інших причин: алергія, механічні травми, поліпи, аденоїди.

Як проявляється нежить у дитини?

Симптоми такі:

  • гугнявий голос;
  • дихання ротом;
  • свербіж в носових проходах;
  • рясне виділення слизу;
  • часте чхання;
  • погіршення нюху;
  • головний біль;
  • запаморочення.

Нежить триває два тижні – це нормально?

Лікування лише полегшує симптоми, але не прискорює одужання. Тому нежить, який триває два тижні – не привід для застосування антибіотиків. Виняток – гострий бактеріальний риносинусит, симптоми якого – температура вище 38°C більше трьох днів з рясними зеленими виділеннями.

Зелені соплі – привід для паніки?

Згідно з численними дослідженнями, колір виділення не вказує на захворювання. Нежить розвивається поступово, тому спочатку має прозорий колір і лише з часом з’являється жовте і зелене забарвлення, яке не обов’язково вказує на інфекцію.

Чим лікувати нежить у дитини?

Лікування підбирається залежно від стадії захворювання:

  • судинозвужувальні засоби – зменшують симптоми на 4-12 годин. Важливо закапувати краплі відповідно до вікових рекомендацій в інструкції, а не на око. Також, щоб не розвинулося звикання, курс повинен тривати не більше п’яти днів;
  • гормональні засоби – призначаються в разі важких форм гормонального нежитю. Ефект настає поступово. Не викликають звикання, але можуть супроводжуватися побічними ефектами;
  • антибіотики – призначаються тільки, коли лікар впевнений, що причина – активність мікробів;
  • промивання сольовим розчином або морською водою – найбезпечніший спосіб, який найменше подобається дітям. Ці рідини розріджують слиз, змивають віруси і мікроби зі слизових поверхонь, зменшують набряк;
  • засоби з ефірними маслами – безпечно борються з симптомами і причинами риніту.

Які особливості лікування нежитю у немовлят?

Позбавити немовля від нежитю складніше, оскільки в нього не до кінця сформовані носові ходи і пазухи. Крім того, слухова труба занадто коротка і широка, тому через неї вміст пазух часто потрапляє в середнє вухо, через що розвивається отит. До того ж немовлят заборонено лікувати сильнодіючими засобами, та й сякатися вони не вміють. Тому лікування у них нежитю варто довірити лікарю.

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