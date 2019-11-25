Що таке нежить?
Це запалення слизової оболонки носа, яке не є самостійним захворюванням, а симптомом різних запальних процесів.
Важливо зрозуміти: слиз в носі є завжди. Він разом з волосинками перешкоджає проникненню мікробів та алергенів в порожнину носа. Слизу стає більше, коли мікробам все-таки вдається проникнути всередину. Також відбувається набряк слизової оболонки, через що з’являється закладеність носа.
Чому виникає нежить?
У більшості випадків причина нежитю – інфекція, яка проявляється на тлі риніту, грипу, ГРВІ. Спровокувати ці захворювання можуть переохолодження і слабкий імунітет.
Серед інших причин: алергія, механічні травми, поліпи, аденоїди.
Як проявляється нежить у дитини?
Симптоми такі:
- гугнявий голос;
- дихання ротом;
- свербіж в носових проходах;
- рясне виділення слизу;
- часте чхання;
- погіршення нюху;
- головний біль;
- запаморочення.
Нежить триває два тижні – це нормально?
Лікування лише полегшує симптоми, але не прискорює одужання. Тому нежить, який триває два тижні – не привід для застосування антибіотиків. Виняток – гострий бактеріальний риносинусит, симптоми якого – температура вище 38°C більше трьох днів з рясними зеленими виділеннями.
Зелені соплі – привід для паніки?
Згідно з численними дослідженнями, колір виділення не вказує на захворювання. Нежить розвивається поступово, тому спочатку має прозорий колір і лише з часом з’являється жовте і зелене забарвлення, яке не обов’язково вказує на інфекцію.
Чим лікувати нежить у дитини?
Лікування підбирається залежно від стадії захворювання:
- судинозвужувальні засоби – зменшують симптоми на 4-12 годин. Важливо закапувати краплі відповідно до вікових рекомендацій в інструкції, а не на око. Також, щоб не розвинулося звикання, курс повинен тривати не більше п’яти днів;
- гормональні засоби – призначаються в разі важких форм гормонального нежитю. Ефект настає поступово. Не викликають звикання, але можуть супроводжуватися побічними ефектами;
- антибіотики – призначаються тільки, коли лікар впевнений, що причина – активність мікробів;
- промивання сольовим розчином або морською водою – найбезпечніший спосіб, який найменше подобається дітям. Ці рідини розріджують слиз, змивають віруси і мікроби зі слизових поверхонь, зменшують набряк;
- засоби з ефірними маслами – безпечно борються з симптомами і причинами риніту.
Які особливості лікування нежитю у немовлят?
Позбавити немовля від нежитю складніше, оскільки в нього не до кінця сформовані носові ходи і пазухи. Крім того, слухова труба занадто коротка і широка, тому через неї вміст пазух часто потрапляє в середнє вухо, через що розвивається отит. До того ж немовлят заборонено лікувати сильнодіючими засобами, та й сякатися вони не вміють. Тому лікування у них нежитю варто довірити лікарю.