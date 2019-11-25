Як лікувати нежить у дитини: все, що потрібно знати батькам

Нешкідливий на початку нежить або риніт може перейти в гайморит, фронтит та інші важкі запальні захворювання. Складність ще й у тому, що нежить у дитини не можна лікувати так, як у дорослих, і не завжди він виникає через віруси та інфекції.

Читайте в матеріалі Фактів ICTV про те, як лікувати нежить у дитини, і все про особливості цього захворювання у дітей.