Чи завжди температура – це погано?
Висока температура у дитини – це переважно добре, оскільки це побічний ефект боротьби імунітету з вірусом, з перевагою на користь імунної системи. Коли ж батьки збивають температуру завчасно, вони заважають імунітету дитини боротися з вірусом.
Коли потрібно збивати температуру?
Одні педіатри вважають, що температуру не потрібно збивати, поки вона нижче 38°С. Між 38 і 39°С вирішується, збивати температуру чи ні. А ось 39°С і більше – висока температура у дитини, яку однозначно потрібно збивати, застосовуючи одночасно обтирання і жарознижувальні засоби.
Інші педіатри схиляються до того, що рішення необхідно ухвалювати, виходячи з самопочуття дитини. Деякі діти поводяться активно навіть при 39 градусах, а інші – мляві і вередують вже при 37,5. Якщо дитині явно погано, варто збити температуру, щоб дати організму перепочинок.
Проте думка медиків сходиться в тому, що дітям до 3 місяців потрібно знижувати температуру, починаючи від 38 °С.
Як збити температуру у дитини народними методами?
Щоб знизити температуру тіла, потрібно обтирати малюка прохолодною водою – під колінами, на ліктьових згинах, на стопах, на скронях. На лоб можна покласти рушник, змочений у воді.
При цьому важливо, щоб дитина пітніла, а для цього їй потрібно давати багато рідини: чай, сік, морс, настій шипшини. Якщо малюк на грудному вигодовуванні, продовжуйте давати йому груди.
Чим збити температуру у дитини, якщо народні методи не допомогли?
Педіатри найчастіше призначають препарати на основі парацетамолу та ібупрофену. Препарати з цими діючими речовинами випускаються у формі таблеток, сиропу і ректальних свічок. Дітям до 1 року переважно призначають свічки, дошкільнятам – сироп, а школярам – таблетки.
Що стосується дозування, то воно залежить від ваги дитини, тому, щоб уникнути передозування, жарознижувальні засоби повинен призначати лікар.
Коли повинна знизитися температура?
Не варто чекати миттєвого ефекту. Зазвичай після прийому ліків результат помітний через 30-40 хвилин, максимум – через 2 години.
З яким інтервалом чергувати препарати?
Між прийомом ібупрофену потрібно робити перерву мінімум 6 годин, парацетамолу – 4 години. Не рекомендується давати препарати одночасно.
Що робити, якщо почалися судоми?
Покладіть дитину на бік, забезпечте доступ кисню, розстебнувши одяг. Якщо є блювотні маси, звільніть від них дихальні шляхи і викличте швидку допомогу.