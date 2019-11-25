Одні педіатри вважають, що температуру не потрібно збивати, поки вона нижче 38°С. Між 38 і 39°С вирішується, збивати температуру чи ні. А ось 39°С і більше – висока температура у дитини, яку однозначно потрібно збивати, застосовуючи одночасно обтирання і жарознижувальні засоби.

Інші педіатри схиляються до того, що рішення необхідно ухвалювати, виходячи з самопочуття дитини. Деякі діти поводяться активно навіть при 39 градусах, а інші – мляві і вередують вже при 37,5. Якщо дитині явно погано, варто збити температуру, щоб дати організму перепочинок.

Проте думка медиків сходиться в тому, що дітям до 3 місяців потрібно знижувати температуру, починаючи від 38 °С.