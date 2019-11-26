PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle / Здоров'я

Електронні сигарети потрібно не забороняти, а розумно регулювати – New York Times

На сторінках New York Times розгорілася дискусія щодо можливої заборони на електронні сигарети в окремих штатах США.

Електронні сигарети потрібно не забороняти, а розумно регулювати – New York Times

New York Times опублікувала статтю, в якій проаналізувала ймовірні негативні результати введення анонсованих раніше законодавчих заборон на електронні сигарети (насамперед, зі смаковими добавками) в окремих штатах і містах США – наприклад, в Массачусетсі і деяких містах Каліфорнії.

Зокрема, газета вказала головний негатив заборон: вони змусять курців вибирати між традиційними сигаретами (які залишаються широко доступними, хоча вони більш небезпечні, ніж електронні) і товарами для вейпінгу чорного ринку (нещодавній спалах травм легенів у вейперів пов’язують саме з товарами чорного ринку).

Газета закликала регуляторні органи замість заборон на електронні сигарети застосовувати до них таке саме регулювання, як і до звичайних сигарет.

На цю тезу відреагували в компанії Філіп Морріс Інтернешнл. Генеральний директор компанії Андре Каланцопулос звернувся з листом до New York Times, який також було опубліковано на сторінках газети.

В цілому, поділяючи запропоновані New York Times аргументи і підходи, у Філіп Морріс Інтернешнл заявили, що до різних тютюнових виробів необхідний різний регуляторний і податковий підхід – залежно від рівня ризику продукції.

– У сьогоднішніх дебатах ми забуваємо про 40 млн американців, які палять. Найкраще, що вони можуть зробити – це кинути курити. Але реальність така, що багато хто цього не зробить. Ми не можемо ігнорувати їх та їхнє право переходити на менш шкідливі альтернативи порівняно з курінням звичайних сигарет, – заявив Андре Каланцопулос.

За його словами, використання технологій, таких як електронні сигарети і системи нагрівання тютюну, – це величезний шанс для різкого зниження рівня куріння.

Читайте: Хвороби вейперів: міф чи реальність?

– З досвіду інших країн ми знаємо, як переключити дорослих курців на менш шкідливі альтернативи, при цьому не залучаючи у вейпінг молодь, яка не курить, – пояснює Андре Каланцопулос.

New York Times у своїй публікації також згадувала позитивні приклади використання електронних сигарет для зниження рівня куріння, зокрема досвід Великої Британії.

Там вдалося зробити електронні сигарети доступними саме для дорослих, які не змогли кинути курити звичайні сигарети. Показово, що в Британії не виникло проблеми вейпінг-залежності серед молоді.

Експерти пов’язують ці успіхи з системою регулювання електронних сигарет у Великій Британії. Там упаковка і реклама суворо регулюються – заборонені яскраві, барвисті етикетки або рекламні кампанії, орієнтовані на підлітків. І вміст нікотину обмежений законами.

У США, де немає таких обмежень, електронні сигарети часто містять вдвічі більше нікотину, ніж у Британії.

Гендиректор Філіп Морріс Інтернешнл Андре Каланцопулос закликав американських чиновників до зваженого діалогу, заснованого на фактах, наукових дослідженнях та регуляторних практиках, а не на емоціях, страху та поширенні міфів.

Саме такий діалог, а не заборони, зможе допомогти радикально знизити куріння в США та інших країнах.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хвороби вейперів: міф чи реальність?
Хвороби вейперів: міф чи реальність?
Заборони на електронні сигарети принесуть більше шкоди, ніж користі – New York Times
Заборони на електронні сигарети принесуть більше шкоди, ніж користі – New York Times
Вчені назвали можливу причину смертей від куріння вейпу
Вчені назвали можливу причину смертей від куріння вейпу
Куріння сприяє розвитку шизофренії та депресії – учені
Куріння сприяє розвитку шизофренії та депресії – учені
68% курців готові перейти від сигарет на інші нікотиновмісні продукти – світове дослідження
68% курців готові перейти від сигарет на інші нікотиновмісні продукти – світове дослідження
Який компонент у вейпі може спричинити смертельне захворювання
Який компонент у вейпі може спричинити смертельне захворювання
що таке снюс
Що таке снюс і чим він небезпечний
У Німеччині Philip Morris підтримала ініціативу проти куріння – німецькі ЗМІ
У Німеччині Philip Morris підтримала ініціативу проти куріння – німецькі ЗМІ
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка