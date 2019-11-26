На сторінках New York Times розгорілася дискусія щодо можливої заборони на електронні сигарети в окремих штатах США.

New York Times опублікувала статтю, в якій проаналізувала ймовірні негативні результати введення анонсованих раніше законодавчих заборон на електронні сигарети (насамперед, зі смаковими добавками) в окремих штатах і містах США – наприклад, в Массачусетсі і деяких містах Каліфорнії.

Зокрема, газета вказала головний негатив заборон: вони змусять курців вибирати між традиційними сигаретами (які залишаються широко доступними, хоча вони більш небезпечні, ніж електронні) і товарами для вейпінгу чорного ринку (нещодавній спалах травм легенів у вейперів пов’язують саме з товарами чорного ринку).

Газета закликала регуляторні органи замість заборон на електронні сигарети застосовувати до них таке саме регулювання, як і до звичайних сигарет.

На цю тезу відреагували в компанії Філіп Морріс Інтернешнл. Генеральний директор компанії Андре Каланцопулос звернувся з листом до New York Times, який також було опубліковано на сторінках газети.

В цілому, поділяючи запропоновані New York Times аргументи і підходи, у Філіп Морріс Інтернешнл заявили, що до різних тютюнових виробів необхідний різний регуляторний і податковий підхід – залежно від рівня ризику продукції.

– У сьогоднішніх дебатах ми забуваємо про 40 млн американців, які палять. Найкраще, що вони можуть зробити – це кинути курити. Але реальність така, що багато хто цього не зробить. Ми не можемо ігнорувати їх та їхнє право переходити на менш шкідливі альтернативи порівняно з курінням звичайних сигарет, – заявив Андре Каланцопулос.

За його словами, використання технологій, таких як електронні сигарети і системи нагрівання тютюну, – це величезний шанс для різкого зниження рівня куріння.

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– З досвіду інших країн ми знаємо, як переключити дорослих курців на менш шкідливі альтернативи, при цьому не залучаючи у вейпінг молодь, яка не курить, – пояснює Андре Каланцопулос.

New York Times у своїй публікації також згадувала позитивні приклади використання електронних сигарет для зниження рівня куріння, зокрема досвід Великої Британії.

Там вдалося зробити електронні сигарети доступними саме для дорослих, які не змогли кинути курити звичайні сигарети. Показово, що в Британії не виникло проблеми вейпінг-залежності серед молоді.

Експерти пов’язують ці успіхи з системою регулювання електронних сигарет у Великій Британії. Там упаковка і реклама суворо регулюються – заборонені яскраві, барвисті етикетки або рекламні кампанії, орієнтовані на підлітків. І вміст нікотину обмежений законами.

У США, де немає таких обмежень, електронні сигарети часто містять вдвічі більше нікотину, ніж у Британії.

Гендиректор Філіп Морріс Інтернешнл Андре Каланцопулос закликав американських чиновників до зваженого діалогу, заснованого на фактах, наукових дослідженнях та регуляторних практиках, а не на емоціях, страху та поширенні міфів.

Саме такий діалог, а не заборони, зможе допомогти радикально знизити куріння в США та інших країнах.