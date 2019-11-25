Голова МОЗ Зоряна Скалецька зазначила, що підвищити рівень вакцинації серед дорослого населення допоможе інформаційна підтримка та підвищення обізнаності.

Міністр охорони здоров’я України Зоряна Скалецька зазначила, що рівень вакцинованих серед дорослих зможе підняти обізнаність населення у цьому питанні.

За її словами, свідомі громадяни повинні мати свою зону відповідальність у всьому, зокрема, що стосується власного здоров’я.

– Складається таке враження, якщо ми не маємо жорсткої системи відповідальності, то у нас не всі хочуть виконувати свої обов’язки. Ми не можемо батогом всіх змушувати. Я думаю, що це питання обізнаності та відповідальності за своє здоров’я. Це стосується не лише вакцинації, а і вживання алкоголю та тютюну, – зазначила Скалецька.

Вона додала, що якщо держава змусить робити щеплення, то це не змінити ситуацію з іншими проблемами зі здоров’ям.

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– Якщо ми говоримо про Німеччину, то там є система страхування. Власне вона базується на доступі до медичної допомоги. У таких країнах дуже легко роблять – прив’язка страхування до вчасної вакцинації, – розповіла голова МОЗ.

Тобто люди не можуть розраховувати на страхування та надання медичної допомоги без отримання вакцини.

– Якщо на дітей ми маємо важелі впливу через відвідування школи, то на дорослих такого впливу немає. Тому ми повинні більше думати про інформаційні компанії та освіту, аби підвищити рівень обізнаності серед дорослого населення, – підсумувала міністр.

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