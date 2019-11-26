До Нового року залишилося трохи більше місяця. Саме час подумати про те, як скинути кілька зайвих кілограмів, аби сукня-мрія у святкову ніч сиділа на вас ідеально. Як це зробити?

Дієтологи вважають, що за місяць цілком реально схуднути на 7-10 кг без шкоди для здоров’я.

Більш того, якщо ви знайшли привід для того, щоб схуднути – свято, нова сукня – то це може стати чудовою мотивацією до постійної роботи над своїм тілом.

Факти ICTV зібрали у мережі поради для тих, хто не хоче після бою курантів перетворитися з Попелюшки на гарбуз.

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За словами фахівців, за місяць можна встигнути зробити все правильно – побудувати систему здорового харчування, відрегулювати вироблення гормонів голоду.

Правила схуднення за місяць

1. Ні в якому разі не можна голодувати. Жодна дієта не спрацює, якщо протягом дня ви нічого не їсте, а ввечері поглинаєте добовий раціон.

2. Тому їжу розділіть на п’ять прийомів. При цьому снідати, обідати, перекушувати, вечеряти (не пізніше ніж за 4 години до сну) слід в один і той же час.

3. Не можна переїдати.

4. На сніданок можна з’їсти кашу, мюслі, хліб з висівками.

5. Заборонено готувати напівфабрикати і вживати фаст-фуд.

6. Кожен день потрібно готувати свіжу їжу.

7. Двічі на тиждень – розвантажувальний день на гречці (ввечері заливаємо 2 столові ложки гречаної крупи кефіром, прибираємо в холодильник і протягом наступного дня з’їдаємо цю суміш).

8. Якісний сон – теж запорука успішного схуднення. Потрібно висипатися, тому що нестача сну неминуче веде до стресу.

9. Не забувайте про рух. Титанічні зусилля не потрібні. Досить робити прості вправи вдома або більше ходити пішки. 30 хвилин ходьби швидким темпом спалює велику кількість калорій.

10. Потрібно обов’язково вживати полівітаміни, адже взимку ми не отримуємо з їжі потрібних вітамінів і мінералів. Вітаміни В і С допомагають організму активно спалювати жири, хром – регулює рівень цукру в крові.

11. Ще один важливий момент! Дієта не повинна закінчуватися 31 грудня. В останній день року, що минає, не варто сильно обмежувати себе в їжі, інакше рік прийдешній ви почнете з безконтрольного переїдання.

Приблизне меню на місяць

Сніданок: білкові продукти (яйця, сир, м’ясна або рибна страва) і складні вуглеводи (каша, мюслі, цільнозерновий хліб, фрукт або овоч).

Обід: білкові продукти (м’ясна або рибна страва розміром з вашу долоню), складні вуглеводи (гарнір з гречки, рису, макаронів або картоплі) + клітковина (порція салату зі свіжих овочів).

Вечеря: білкові продукти (страва з риби або птиці, порція якої дорівнює розміру вашої долоні без пальців) і клітковина (овочевий гарнір або салат з буряка, моркви).

Друга вечеря: стакан несолодкого кисломолочного продукту.

Цю схему можна підлаштовувати під ваш спосіб життя, основні прийоми їжі розбивати перекусами фруктами або кефіром. І не забувайте пити достатню кількість води.

Раніше Факти ICTV публікували меню кефірної дієти на три дні.

Фото: pixabay.com