Щоденне вживання шести і більше чашок кави створює серйозні ризики для здоров’я.

Вчені з Університету Південної Австралії проаналізували, як кількість спожитої кави впливає на здоров’я людини.

Після вивчення даних приблизно 350 тис. осіб у віці від 37 до 73 років вони дійшли висновку, що вживання шести і більше чашок кави на день збільшує ризик розвинення серцево-судинних захворювань до 22%.

За словами вчених, велика кількість кофеїну підвищує навантаження на серце, збільшує артеріальний тиск і робить людей більш нервовими.

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Однак помірне вживання кави позитивно впливає на організм.

До слова, вчені розповіли, що часте вживання алкоголю небезпечніше великих доз спиртного, випитого за один раз.

Джерело: Focus Online