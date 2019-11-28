Чи варто замінювати буряковий цукор кокосовим і чи дійсно глютен такий небезпечний для здоров’я – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Факти ICTV зібрали найпоширеніші твердження про здорове харчування та звички і запитали доктора-дієтолога Юлію Поворознюк про їх достовірність.

Міф 1. Соєве молоко краще звичайного

Зараз у багатьох кав’ярнях можна зустріти спецпропозицію Латте на соєвому молоці. І коштує це не дешево – плюс 10 грн до звичайної ціни. Але чи дійсно воно корисніше звичайного і чи варто переплачувати?

Соєве молоко безлактозне, тож підходить людям, які мають непереносимість молочного цукру-лактози. Але цим продуктом не варто зловживати, особливо чоловікам, оскільки воно містить фітоестрогени. Тобто вживати таке молоко можна у кількості не більше 100 мл на день.

Щодо звичайного молока, його можна вживати, якщо на нього немає реакцій з боку здоров’я і вага нормальна. Але краще відмовитися від нього у другій половині дня.

Ознаки того, що потрібно викреслити молоко з раціону:

здуття,

дискомфорт,

діарея,

сльозотеча,

ринорея (виділення з носа, – Ред. ),

), набряклість,

надлишкова вага,

висипання на шкірі,

себорейний дерматит.

Міф 2. Бездріжджова продукція корисніше

У ЗМІ з’явилася інформація, що під час вивчення ДСТУ дріжджів у складі знайшли аміак. Чи є підстави для хвилювання?

Бездріжджова продукція, звичайно, корисніша за дріжджову, оскільки не провокує надлишкове грибкове зростання у кишечнику. Але краще не зловживати бездріжджовими борошняними виробами.

– Аміак – токсична речовина, але вона також виробляється у наших клітинах у результаті метаболізму амінокислот. В організмі аміак перетворюється на нетоксичні з’єднання. За зниження функції печінки цей процес порушується. Додаткове вживання продуктів з аміаком призводить до підвищення цієї речовини в крові і токсичного навантаження на печінку, – каже терапевт.

Міф 3. Глютен небезпечний для здоров’я

Чи варто купувати продукцію з глютеном? Яка від нього може бути шкода?

Для початку давайте розберемося, що взагалі таке глютен. Це страшне слово, яким нас залякують з екранів телевізорів і на інтернет-порталах, всього лише звичайний білок пшениці, ячменю.

Сам глютен не є небезпечним для здоров’я людини, але шкоду може завдати надмірне його вживання.

– Справа у тому, що ним зараз додатково насичують продукти харчування – хлібо-булочні вироби, спагетті, крупи, пельмені. Тому дуже важливо знати міру і не їсти щодня глютенові продукти.

Найнебезпечніший глютен – це глютен пшениці.

З глютеном асоціюють такі захворювання:

Целіакія – аутоімунне захворювання. Ним страждає 1% населення. Глютенові продукти в такому випадку назавжди вилучаються з раціону.

Алергія на глютен.

Непереносимість глютену без целіакії. Глютен виключається на деякий час, а далі вживається дуже в обмеженій кількості.

Глютен підвищує кишкову проникність і провокує ризик розвитку аутоімунних захворювань, проблеми зі шкірою.

Міф 4. Справжнє молоко не може зберігатися два тижні

– Якщо молоко зберігається більше двох тижнів, то це вже не молоко! – кричать фахівці.

Але це справжнісінькій міф, оскільки найефективніший метод обробки молока – ультрапастеризація. А таке молоко зберігається 3-6 місяців.

– Ультрапастеризоване молоко повинно зберігатися лише в упаковках тетра-пак, і термін придатності його може бути три-шість місяців. Я б радила купувати саме його або дитячу лінію, – стверджує експерт.

Міф 5. Харчові домішки Е – отрута.

Не варто боятися всіх Е-домішок, оскільки серед них є природні речовини.

– Харчові домішки, так звані єшки (Е), в інструкції – це стабілізатори, консерванти, барвники. До них належать природні речовини, що не несуть шкоди для здоров’я і не токсичні, – пояснює Юлія Поворознюк.

Природні речовини: лимонна кислота (Е-330), оцтова кислота (Е-260), цитрат кальцію (Е -333) та інші

Однак, дійсно, є дуже багато токсичних речовин, тому варто уважно читати етикетку.

Міф 6. Тростинний і кокосовий цукор безпечніше за буряковий

Цукор містить глюкозу і фруктозу – більше 90%. Кокосовий цукор менш солодкий і має у своєму складі пребіотик інулін і дуже невелику кількість мікроелементів.

– Це, звичайно, добре, але оскільки він менш солодкий, його більше додають до продуктів, що негативно впливає на здоров’я.

Тростинний цукор практично нічим не відрізняється від бурякового. Він, як й інші, стимулює набір ваги, зростання патогенної мікрофлори на слизових.

Міф 7. Продукти з глутаматом натрію небезпечні

Глутамат натрію – це підсилювач смаку і дуже популярна харчова домішка Е 621. На нього багаті природні продукти – зрілі сири, водорості.

– Зараз не доведено негативний вплив глутамату натрію на організм. Але вживання у великій кількості продуктів з додаванням глутамату натрію, таких як сосиски, ковбаси, сардельки, підвищує токсичне навантаження на печінку. І важливо враховувати синергізм: часто підприємці для обсягів продажу, крім глутамату натрію, додають багато ароматизаторів, консервантів, емульгаторів, стабілізаторів, що в комплексі здійснює негативний ефект на печінку і кишечник.

Загалом, намагайтеся читати етикетку і обирати продукти у складі яких не більше три-п’ять інгредієнтів. Тут принцип такий – чим простіше, тим краще.

Міф 8. Йогурт – корисний продукт

Йогурт вважається корисним продуктом, особливо якщо він домашній. Навіть у магазинах є так звані натуральні йогурти. Чи правда це і як обрати корисний продукт?

Насамперед пам’ятайте – йогурти є різні і не кожен з них можна зарахувати до корисних.

– Корисний йогурт – без наповнювачів, підсолоджувачів і з жирністю 2,5%. Також у ньому має бути достатня кількість лакто і біфідобактерій, – каже експерт.

Добре робити йогурт власноруч з якісного молока і пити свіжоприготований.

Міф 9. Пити вітаміни цілий рік

Звісно, пити вітаміни цілий рік не варто, оскільки це може призвести до гіпервітамінозу (гострий розлад у результаті інтоксикації надвисокою дозою одного або декількох вітамінів, – Ред.)

– Я б радила приймати вітамінно-мінеральні комплекси у профілактичних дозах в осінньо-зимово-весняний період. Але перед цим потрібно сходити до лікаря і визначити, яких вітамін вам не вистачає і в якому дозуванні їх вживати, – розповідає лікар-дієтолог.

З жовтня до квітня як дітям, так і дорослим важливо приймати вітамін D3. Профілактичні дози для дітей залежать від віку, зазвичай це 1000-2000 МО, для дорослих – 1500-2500 МО.

– Близько 90% населення, які не вживають вітамін D – мають його дефіцит і потребу у прийомі лікувальних доз. Але для їх призначення потрібно дивитися рівень загального вітаміну D за кров’ю.

Міф 10 Працювати стоячи – корисно

Дослідження, що проводилося у 2015 році, виявило, що працювати стоячи корисніше, ніж сидячи. Чи є в цьому логіка і чим це може загрожувати?

– Працювати стоячи і корисно, і ні водночас. Це зменшує застій у малому тазі, фізичне навантаження, а також витрачаються додаткові калорії. Однак постійна робота стоячи – це серйозне навантаження на вени, що стимулює розвиток варикозної хвороби.

Дуже добре чергувати – посидіти 40 хвилин, походити 20 хвилин, а потім постояти.

Міф 11. Антисептик – заміна миття рук

Зараз у кожному магазині можна з легкістю знайти антисептик для рук. Але чи здатний він впоратися із забрудненням як і миття рук?

– Антисептики для рук вбивають корисну мікрофлору шкіри. А порожнім місце не буває, тому стимулюється заселення умовно патогенної мікрофлори.

Так, іноді після туалету, перед їжею можна використовувати антисептик, але завжди варто надавати перевагу перевіреному методу – воді з милом.

До речі, Факти ICTV писали, чи допомагають лимон та вітамін C під час застуди.