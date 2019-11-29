Оздоровчо-лікувальні курорти Львівщини: який відпочинок обрати для себе та на яку суму розраховувати – читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Відпочинок на Львівщині – це чудовий привід ще й для оздоровлення та лікування. Тут багато джерел мінеральної води, що мають цілющі властивості. А наявність поруч карпатських лісів забезпечує чисте та легке повітря.

Завдяки різноманітності рекреаційних ресурсів та сприятливим природним умовам, відпочивати на Львівщині можна в будь-яку пору року.

Тож якому курорти віддати перевагу та на які критерії опиратися під час вибору – читайте далі у матеріалі.

Трускавець

Трускавець – один з найпопулярніших лікувальних курортів України, що розташований за 90 км від Львова.

Трускавецькими мінеральними водами лікують порушення обміну речовин, хвороби нирок, сечовивідних шляхів, печінки, шлунку, жовчного міхура та інших органів травлення.

Саме у Трускавці зародилася знаменита своїми лікувальними властивостями мінеральна вода Нафтуся. Загалом у місті розташовано 14 родовищ мінеральних вод.

Багато зусиль для розвитку міста доклав мер Андрій Кульчинський, який працює над піаром Трускавця та його благоустроєм.

– Чому у нас так чисто? Бо двірники для нас поважні люди з заробітною платнею у розмірі 10 тис. грн. – розповідає мер.

Трускавець розбудовується, розвивається, приймаючи щороку все більше не тільки українських, а й іноземних туристів.

– Ми робимо місто комфортним для різних людей. Банальний приклад: у нас є і православні церкви, і католицькі, і греко-католицькі. Тобто ті ж самі поляки, бачачи щось знайоме для себе, вже почуваються тут більш затишно.

Ціни у місцевих готелях та санаторіях залежать від кількості днів перебування та замовлених процедур.

У санаторії Арніка ціни за один день проживання стартують від 740 грн. Сюди входить також лікування та харчування.

Безкоштовні послуги: діагностика, лікування (перлинні та хвойні ванни, озокерит, кишкове зрошення, фізіотерапія, інгаляторій, мікроклізми, гідролазерний висхідний душ, лазерний душ, циркулярний душ, підводний душ-масаж, мінеральна вода), консультації лікарів.

У санаторії Едельвейс, наприклад, проживання обійдеться вам у 289 грн за одну ніч, а харчування – 215 грн на день. Щоправда, за лікування доведеться заплатити додтково.

Місто Трускавець чисте, доглянуте, красиве. Серед переваг — величезний парк, кілька музеїв, концертний зал, сувенірний ринок, а також чимало фестивалів.

Східниця

Східниця – невелике курортне селище міського типу у Львівській області.

Розташоване воно у мальовничій долині серед карпатських гір, порослих лісом.

Відносно молодий курорт славиться своїми унікальними мінеральними водами, аналогів яким в Європі немає. У Східниці налічується 38 джерел мінеральних вод та близько 20 свердловин.

Тут лікують хвороби нирок, печінки, шлунку, підшлункової залози, крові.

До речі, деякі джерела розташовані у лісі, тому без проблем можна поєднати прогулянку на свіжому повітрі та оздоровлення мінеральними водами.















Лікувальні курорти Львівщини: куди поїхати та скільки це коштуватиме / 4 фотографии

Послуги тут надають, переважно, місцеві мешканці або власники приватних садиб.

Ціни у місцевих готелях можуть суттєво відрізнятися між собою. Це залежить від рівня їхнього комфорту та місцерозташування.

Наприклад, у одному з кращих готелів курорту ТуСтань, де люблять відпочивати не лише українці, а й іноземні туристи. Вартість стандартного номеру складає 2 430 грн на добу (проживання та триразове харчування).

Цей готель один з небагатьох у Східниці, що має рівень 4*.

У Східниці також є чимало варіантів проживання за більш помірні ціни.

Проживання у санаторії Едельвейс обійдеться вам у 650 грн за одну ніч. Сюди також входить харчування та лікування.

Джерела курорту розташовані досить далеко одне від одного, тому варто обирати проживання там, де вам найзручніше дістатися до бювету мінеральної води.

У Східниці ви знайдете все, що потрібно для ефективного оздоровлення та комфортного відпочинку. Цей варіант ідеально підходить для спокійного проведення часу, довгих прогулянок та милуванням природою подалі від міста.

Моршин

Курорт Моршин — це один з найвідоміших гастроентерологічних курортів в Україні, розташований за 85 км від Львова.

Завдяки унікальним джерелам мінеральних вод, вдалому розміщенню, доступному сполученню та чистому довкіллю, курорт відомий і за межами країни.

За якістю та ефективністю лікування Моршин впевнено не поступається таким курортам як Карлові Вари, Вісбаден, Гуняді-Янош.















Лікувальні курорти Львівщини: куди поїхати та скільки це коштуватиме / 4 фотографии

Моршин — лідер у лікуванні захворювань печінки, жовчевивідних шляхів, підшлункової залози, кишківника, шлунку та цукрового діабету (система травлення та супутні захворювання).

Курорт пропонує відпочивальникам комфортабельні санаторії та готелі в лісопарковій місцевості.

Вартість проживання починається від 600 грн з особи, містить лікування та харчування типу Шведський стіл.







Лікувальні курорти Львівщини: куди поїхати та скільки це коштуватиме / 2 фотографии

Ціна залежить від лікувальних послуг, що надаються.

Нещодавно у Моршині реконструювали пам’ятку садово-паркового мистецтва Парк курорт, де облаштували велосипедні та пішохідні доріжки, а також промаркували чотири маршрути для оздоровчої нордичної ходьби.

Ще одне популярне місце на курорті – бювет Грибок, розташований над свердловиною унікального мінерального джерела. Спорудження допомагає зберегти цінний природний ресурс, а також робить його більш зручним для користування.















Лікувальні курорти Львівщини: куди поїхати та скільки це коштуватиме / 4 фотографии

У Моршині потужна лікувальна база, сучасний підхід та обладнання, а також висококваліфіковані медичні працівники. Це все забезпечить вам комфортне ефективне перебування.

До речі, ще більше актуальної інформації про курорти і не тільки ви зможете знайти на офіційному туристичному порталі Львівської області.

Нагадаємо, раніше ми також писали про новий гірськолижний курорт Буковиця у Львівській області.