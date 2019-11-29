Люди, які регулярно переглядають порно, часто стикаються з ушкодженнями префронтальної кори.

Аспірант-нейробіолог і дослідник з канадського Університету Лаваля Рейчел Енн Бар довела, що перегляд порно руйнує важливу ділянку мозку, повертаючи його назад в ювенільний стан

Нейробіологи стверджують, що перегляд такого контенту руйнує префронтальну кору мозку, яка повністю розвивається тільки у дорослому віці.

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Саме ця зона контролює мораль, силу волі й імпульси. Дослідниця наголошує, що порно може змушувати глядачів відчувати труднощі з емоціями та імпульсами, що здатне спровокувати компульсивну поведінку й змусити людину приймати неправильні рішення.

– Це відео для дорослих, але його перегляд переводить мозок людини у більш підлітковий стан, – наводить такий парадокс нейробіолог.

Нагадаємо, у США дівчина, яка виросла в релігійній сім’ї та о біймала посаду проповідниці в церкві, стала порноактрисою.

Джерело: MedikForum