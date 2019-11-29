Часто мами не знають, що робити, якщо у дитини болить вухо, і як її заспокоїти. Ситуація ускладнюється, коли малюк ще занадто маленький, щоб сказати про свою проблему. Однак саме у віці до року діти найбільш схильні до вушних інфекцій.

Втім, скільки б не було років дитині, не можна ігнорувати біль у вусі, оскільки це загрожує запаленням органу слуху і розвитком отиту. Факти ICTV розібралися, як запобігти ускладненням і що робити, якщо у дитини болить вухо.

Якими повинні бути перші дії?

Огляньте вухо малюка, можливо, там застряг чужорідний предмет. Якщо він перебуває близько до виходу, спробуйте вийняти його самостійно. Постарайтеся не погіршити ситуацію. Краще зверніться до лікаря, якщо сумніваєтеся в своїх діях.

Можливо, крім болю, є й інші симптоми. Температура може вказувати на інфекцію і вірусне захворювання, а почервоніння – на травму або укус комахи.

У чому причина болю?

Причини можуть бути зовнішні і внутрішні.

До зовнішніх причин болю у вусі у дітей належать:

купання і пірнання в холодній воді;

поїздка в транспорті з відкритими вікнами;

чужорідний предмет у вусі;

забій або травма;

укус комахи;

перебування під кондиціонером;

вживання холодних напоїв.

До внутрішніх:

інфекція, середній отит;

грибок;

запалення слизової оболонки;

ускладнення після застуди або нежитю;

пухлина;

високий або низький тиск.

Чи потрібно викликати швидку?

Варто негайно викликати швидку допомогу, якщо:

спостерігаються симптоми інфекції вуха: плач, лихоманка, дитина тримається за вухо або вдаряє по ньому руками;

є скарги на сильний біль;

тримається температура понад 38℃;

вухо опухло, з нього витікає рідина.

За таких симптомів вас, найімовірніше, направлять до стаціонару.

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Але навіть якщо небезпечних симптомів немає, все одно варто повідомити педіатра про поточну ситуацію. Лікар поставить точний діагноз і призначить правильне лікування.

Як допомогти дитині до приїзду педіатра?

Ви можете полегшити стан малюка, якщо виконаєте такі дії:

прикладіть до вуха теплий компрес. Можна трохи підігріти сіль на сковороді і засипати її в тканинний мішечок або шкарпетку. Потім прикладіть до вуха;

дайте знеболювальне. Дітям старше шести місяців можна давати безрецептурні препарати з парацетамолом або ібупрофеном. Дотримуйтеся рекомендацій в інструкції. Також врахуйте, що аспірин не можна давати дітям молодше 14 років;

збийте температуру, якщо вона висока;

коли у дитини болить вухо, частіше давайте їй пити рідину: воду, чай, морс, сік. Ковтання може полегшити біль.

Чого категорично не можна робити?

Ви можете нашкодити дитині, якщо будете:

гріти вухо, з якого вже почалися гнійні та інші виділення;

давати антибіотики, якщо вони не прописані лікарем;

капати краплі, які не призначені лікарем;

залишати компреси більш ніж на три години.

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