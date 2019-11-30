Періодичнісь сексуального життя – це особистий вибір кожного, однак є думка, що утримання від сексу має певні наслідки. Як обмеження інтиму впливає на людину, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Утримання від сексу має кілька негативних наслідків для людини. Про це свідчать численні наукові дослідження. Тож до чого може призвести відсутність інтиму у житті?

Зниження рівня ендорфінів

Секс і оргазм вивільняють ендорфіни – гормони радості. А їх відсутність призводить до зниження їх рівня в організмі і, як наслідок, до стресу.

Подібний ефект можна спостерігати, коли людина припиняє займатися спортом.

Зниження тонусу інтимних м’язів

Такого висновку дійшли вчені у 2008 році. Під час дослідження, яке потім опублікували в Американському журналі медицини, вони довели, що чоловіки, у яких раз на тиждень був секс, вдвічі менш схильні до еректильної дисфункції порівняно з тими, у кого інтим був рідше.

Інші вчені вивчали понад 900 чоловіків у віці від 55 до 75 років і дійшли висновку, що регулярний секс може захистити від еректильної дисфункції у більш зрілому віці.

Пам’ятайте, що будь-яка сексуальна активність підтримує здоров’я інтимних м’язів.

Проблеми із серцем

Дослідження, опубліковане в Американському журналі кардіології у 2010 році, пов’язує брак сексу зі збільшенням серцево-судинних захворювань. Це, звичайно, не доводить, що секс запобігає серцевим захворюванням, але ще зайвий раз підкреслює важливість цієї сфери життя.

Зниження імунітету

Відсутність сексу робить людину потенційно вразливою до застуд, грипу та інших вірусів. Дотики, збудження і оргазм знижують рівень стресу, тим самим активують захисні функції клітин вашого організму.

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Падає впевненість у собі

Утримання від плотських утіх не кращим чином впливає на наш емоційний фон. Це викликає руйнівні відчуття занепокоєння, збентеження і засудження себе.

Коли жінки стурбовані тим, що у них дуже мало сексу, вони часто звинувачують себе у цьому. Якщо такі періоди затягуються, це може вплинути на впевненість у собі і бажання спілкуватися.

До речі, раніше ми писали про 5 ознак того, що у жінки немає сексу.