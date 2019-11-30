Зацикленість чоловіків на роботі та бізнесі часто призводить до того, що втома перешкоджає нормальному сексуальному життю. Повернути секс у повсякденне життя допоможуть прості поради.

Якщо дотримуватися певних правил, то секс можна зробити регулярним.

1. Спонтанність. Не чекайте закінчення робочого дня. Можете зайнятися сексом під час обідньої перерви. Порадуйте свого партнера – забіжіть до нього в офіс.

2. Ранковий секс. Після ранкової чашки чаю, поверніться в ліжко і займіться сексом. Такий початок ранку допоможе розпочати день із “правильної ноги”.

3. Спільний душ. Щоб не тонути в рутині, потрібно підтримувати у стосунках пристрасть. Спільний душ допоможе зберегти дотики та фізичну близькість. До того ж, душ із партнером може заощадити воду.

4. Секс по телефону. Такий творчий і нестандартний вид сексу можна дозволити собі протягом всього дня. Після відвертої розмови партнер навряд чи затримається на роботі.

5. Сексуальне листування. Соромитеся говорити з партнером про секс? Напишіть “брудне” повідомлення. Сексуальне листування або відправка інтимних фотографій можуть розпалити пристрасть.

6. Секс поза спальнею. Секс на сходах, в туалеті ресторану чи кабінці магазину внесуть різноманітність в інтимне життя. Головне – включити уяву.

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7. Пристрасний поцілунок. Без пристрасних поцілунків і пестощів будь-який секс перетвориться в механічний акт. Пестіть і цілуйте свого партнера, демонструючи йому всю глибину своїх почуттів.

8. Самозадоволення. Обідня перерва з сексом, але без партнера — відмінний спосіб зняти стрес на роботі та похитнути вашу рутину.

9. Дослідження сексу. Навіть в сексі потрібен саморозвиток. Почитайте статті про секс, спробуйте з партнером нові техніки та пози. Дослідіть мову кохання разом.

10. Масаж. Робіть партнеру в ліжку масаж, насолоджуючись сексуальними дотиками один одного.

11. Робіть те, що ви робили на початку стосунків. Якщо між вами вичерпується романтика, сходіть з коханою на побачення, поснідайте в ліжку, організуйте романтичний вікенд або познайомтеся заново в якомусь барі. Це допоможе підтримувати іскру у стосунках.

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Джерело: GoRabbit