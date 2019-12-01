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Факти / Lifestyle

Близько чверті підлітків мають залежність від смартфонів – вчені

Приблизно у чверті підлітків спостерігається психологічна ломка, якщо в них зникає доступ до смартфонів.

Смартфон

Британські вчені з Королівського Лондонського коледжу проаналізували 41 дослідження щодо використання смартфонів підлітками.

Вони дійшли висновку, що 23% з 42 тис. учасників дослідження відчувають занепокоєння, коли смартфона немає поруч, а також не контролюють те, скільки часу вони використовують гаджет.

Подібна залежність може заважати звичайному життю, викликати паніку і тривожність.

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Вчені розповіли, що дівчата у віці 17-19 років мають більшу залежність від смартфонів, аніж юнаки. Хлопці більш залежні від відеоігор, а дівчата проводять багато часу у соцмережах.

Дослідники вважають, що залежність підлітків від гаджетів формується через стрес, пригнічений настрій, недосипання та проблеми у школі.

До слова, вчені вважають, що соцмережа Instagram несе найбільшу загрозу для психічного здоров’я молоді.

Джерело: ВВС

Фото: Dreamstime

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